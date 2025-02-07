Почта России договорилась о сотрудничестве с тульским правительством

Posted 7 февраля, 17:04
Published 7 февраля, 17:04
Modified 7 февраля, 17:04
Updated 7 февраля, 17:04
В тексте документа отражены ключевые решения по совместной работе тульских властей и компании в дальнейшем обновлении почтовых отделений, улучшению доступности и качества почтовых услуг, а также помощи во внедрении новых технологий. Об этом информируют «Новые известия».
Михаил Волков отметил, что для «Почты России» как социального института критически важна активная работа с местными властями. Подписанный документ с Тульской областью предусматривает конкретные меры по развитию почтовой связи в регионе, что позволит компании более эффективно функционировать в сельских районах, где почта необходима не только для получения посылок, но и для оказания финансовых и социальных услуг.
Михаил Волков заверил, что совместная работа по направлениям, озвученным на встрече и прописанным в соглашении, будет продолжаться.
В течение последних трёх лет «Почта России» обновила 33 отделения в Тульской области. Были открыты современные офисы в сельских населённых пунктах региона, где почти 60 тысяч жителей могут воспользоваться новыми сервисами. В модернизированных отделениях также можно измерять показатели здоровья с помощью медицинских приборов. В рамках программы модернизации впервые установлены быстровозводимые почтовые отделения. Обновление почты в сельской местности будет продолжаться и в текущем году в соответствии с поручением президента России от 11.09.2021 № Пр-1703.
Дмитрий Миляев, со своей стороны, заверил о готовности областного правительства продолжать сотрудничество с «Почтой России». Он подчеркнул, что реформы и улучшения почтовой службы могут быть интегрированы в мероприятия региональной программы «Наш район», нацеленной на решение местных проблем муниципалитетов. Это, по его мнению, повысит качество и доступность почтовых услуг и уменьшит число жалоб от жителей.
Сегодня в Тульской области действует 471 стационарное почтовое отделение, из них 146 находятся в городах, а 325 — в сельской местности. Почта активно внедряет в регионе цифровые сервисы и востребованные услуги, такие как получение посылок по QR-коду или через почтоматы, возможность воспользоваться зонами самообслуживания. Тем не менее традиционные услуги остаются востребованными. За 2024 год в регионе обработано более 20 миллионов письменных отправлений и свыше 3,5 миллиона различных платежных транзакций. Через «Почту России» выплачено более трёх миллионов пенсий, пособий и других социальных выплат.