Почта России договорилась о сотрудничестве с тульским правительством

Сегодня в Тульской области действует 471 стационарное почтовое отделение, из них 146 находятся в городах, а 325 — в сельской местности. Почта активно внедряет в регионе цифровые сервисы и востребованные услуги, такие как получение посылок по QR-коду или через почтоматы, возможность воспользоваться зонами самообслуживания. Тем не менее традиционные услуги остаются востребованными. За 2024 год в регионе обработано более 20 миллионов письменных отправлений и свыше 3,5 миллиона различных платежных транзакций. Через «Почту России» выплачено более трёх миллионов пенсий, пособий и других социальных выплат.