Продавец квартиры пермского министра рассказал суду о дешевом жилье в Сочи

Представитель Полякова Валерия Куварзина предоставила сторонам пояснения о покупке дешёвого жилья в Сочи в письменном виде. Вкратце свидетель пояснила, что соответчик и продавец квартиры против удовлетворения иска и признания сделки притворной. В ее речи прозвучало, что Зарубин при оформлении сделки лично представлял интересы своей матери (по доверенности). Далее она указала, что по их мнению сделка была прозрачной и реальной, и не прикрывала никакой иной сделки на более крупную сумму. Кроме того, она назвала представленную в деле оценку ТПП Сочи о рыночной цене в 17 млн рублей ничего не доказывающей и сказала, что эти данные не говорят о том, что квартиру не могли купить дешевле. Доводы прокурора о формальной сделке по оформлению квартиры на мать представитель Полякова Куварзина также назвала несостоятельными.