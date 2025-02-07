Продавец квартиры пермского министра рассказал суду о дешевом жилье в Сочи

Posted 7 февраля, 03:00
Published 7 февраля, 03:00
Modified 7 февраля, 03:00
Updated 7 февраля, 03:00
Судья Ленинского районного суда Татьяна Сероваева продолжила 6 февраля рассматривать иск прокуратуры к министру закупок региона Алексею Зарубину, но уже в основном слушании. Суть рассматриваемого иска в том, что надзорное ведомство потребовало изъять в доход государства два объекта недвижимости, принадлежащие чиновнику, но зарегистрированные на родственников. По мнению прокуратуры, сделки по оформлению квартиры в Сочи и даче на Сылве на мать чиновника были притворными, реально покупал недвижимость министр, а ее рыночная стоимость превышает задекларированный Зарубиным доход.
Речь идет о квартире в ЖК «Альпийский квартал» в Сочи и земельный участок в Пермском крае, на берегу Сылвы в деревне Заборье. Судом на эти объекты по ходатайству истца был наложен арест. Чиновник утверждает, что он купил недвижимость у моря за 2,2 млн рублей. Василий Худяков, адвокат соответчицы Татьяны Зарубиной ранее утверждал, что в «Альпийском квартале» в Сочи несколько квартир приобретены на тех же условиях — по невысокой цене. Прокуратура оценивает данную недвижимость в 27 млн рублей.
Ранее заявлялось, что в суде свою точку зрения выскажет продавец квартиры, риелтор из Краснодарского края Василий Поляков (или его представитель) изъявил желание присутствовать на рассмотрении дела и ходатайствовал в телефонограмме об отложении слушаний.
На прошедшем заседании кроме Properm.ru присутствовали и другие журналисты, а именно коллеги из телекомпании «Рифей». «Ну что тут скажешь, — посетовал Зарубин на камеру, — Пока идет суд, он и вынесет решение. Но это не мое имущество, а моей родственницы, я к нему отношения не имею». Представитель Зарубина в этот раз, как и сам министр, не стали запрещать фото и видеосъемку, но ходатайствовали о ее разрешении только на оглашении вводной и резолютивной части процесса, суд разрешил фиксировать происходящее на камеру.
Прокурор Никита Попов приобщил к делу запись телефонных переговоров Зарубина с рабочими в загородном доме, речь об оперативных материалах следствия шла на прошлом заседании. Защита представила сведения о расходах всей семьи Зарубина, прокуратура — сведения о расходах, в том числе — покупке Зарубиных туристических путёвок за рубеж за исследуемый период времени. Зарубин приобщил к делу справку, что прокуратура представила сведения о продаже самых дорогих квартир, а также распечатку статьи в прессе Сочи о судах вокруг законности строительства «Альпийский квартал». По его словам эти заметки подтверждают его слова о слухах о дешёвом жилье в сочинских новостройках.
Представитель матери Зарубина Худяков ходатайствовал о предоставлении документов СКР, на основании чего велась прослушка министра, и предоставить полные записи разговоров, а не выдержки, приобщенные прокуратурой. «У нас гражданско-правовой спор большей частью состоит из материалов уголовного дела, — воскликнул юрист Худяков, — а это гражданский спор!». Судя по ответным словам прокурора Попова, постановления суда о прослушке и иные документы уже есть в деле в сопроводительных письмах к дискам с записью. Суд однако удовлетворил ходатайство об истребовании в СК всех записей телефонных переговоров, которые велись в рамках некого расследования.
Также в суд представили авиабилеты «Победы» подтверждающие, что мать Зарубина ездит в Сочи раз в год. «Каждый довод, каждый довод, уголовный, оценю все доказательства прокуратуры в прения. У нас состязательный, а не уголовный процесс», — говорил юрист, приобщая документы и заявляя ходатайства.
Представитель Полякова Валерия Куварзина предоставила сторонам пояснения о покупке дешёвого жилья в Сочи в письменном виде. Вкратце свидетель пояснила, что соответчик и продавец квартиры против удовлетворения иска и признания сделки притворной. В ее речи прозвучало, что Зарубин при оформлении сделки лично представлял интересы своей матери (по доверенности). Далее она указала, что по их мнению сделка была прозрачной и реальной, и не прикрывала никакой иной сделки на более крупную сумму. Кроме того, она назвала представленную в деле оценку ТПП Сочи о рыночной цене в 17 млн рублей ничего не доказывающей и сказала, что эти данные не говорят о том, что квартиру не могли купить дешевле. Доводы прокурора о формальной сделке по оформлению квартиры на мать представитель Полякова Куварзина также назвала несостоятельными.
На вопрос судьи, как и по какой цене сам Поляков приобрел спорную квартиру, представитель не смогла ответить ничего. Суд попросил ее к следующему заседанию представить документы, подтверждающие сделку Полякова с продавцом объекта. Также судья Сероваева спросила свидетельницу, почему по подобной сделке Поляков продал по договору другую квартиру за 2,5 млн рублей, а ипотека была взята на 17 млн рублей. На вопрос судьи, почему такая разница в цене, почему квартиры в Сочи стоят по объявлениям дороже, представитель также начала говорить о сносе незаконного жилья и судах. «Продавец решил продать по такой цене и такое решение было принято. Это мне неизвестно, почему продают дороже», — говорит юрист.
«Я правильно понимаю, цена была из-за наличия судебных споров?» — уточнил прокурор Попов. «На сегодня споры не окончены, это влияет на цену. Все в сделках зависит от продавца», — ответила представитель Полякова. «Речь шла о том, чтобы избавиться от объекта?» — спросил свидетельницу прокурор. Куварзина ответила утвердительно. «Я не понимаю, зачем люди берут кредиты за 17-20 млн рублей, а сделки заключают за 4-7 млн рублей. Может на ремонт, никто не знает. Мы тут при чем?», — сделал вывод юрист Худяков. «Может быть, чтобы налоги были поменьше?», — предположила судья Сероваева.
«Я делаю категоричный вывод о том, что это кредитование не связано с покупкой квартиры», — вступил в разговор Худяков. »Не может так кратно отличаться цена», — продолжила рассуждения судья Сероваева. Она не смогла добиться от ответчиков прямого ответа, как так получается, что в объявлениях на продажу новых квартир в Сочи указывается одна цена, а сделки проводятся по другой, причем, кредиты покупатели берут на сумму, близкую к цене в объявлении. Ответы Куварзиной или Худякова сводились к тому, что торговля недвижимостью в Сочи — это «государство в государстве», а риски изъятия самостроев на берегу моря слишком высоки, чтобы продать спорные объекты за небольшие деньги.
Судья попробовала выяснить иначе — изучить возможность запроса у банка размера суммы, которую при сделке министр Зарубин положил в банковскую ячейку, а продавец Поляков забрал. Но это представилось невозможным — банки не отслеживают, что именно клиенты оставляют в ячейке, а что забирают.
На первом основном заседании представитель ответчика попытался развернуто рассказать, почему ни он, ни его доверительница, ни министр Зарубин не согласны с иском. Ни в отношении дачи, которая куплена мамой и именно она ей управляет, «а если Федя Гафержонов (работник на даче) говорит, что Зарубин — хозяин, то делает это из восточного менталитета… Неужели про канализацию Федя должен разговаривать с женщиной, если есть мужик?» Ни в части притворности оформления квартиры в сочи на Татьяну Зарубину: она купила квартиру для себя, и будет жить там, когда уйдет на пенсию.
Вновь зашла речь и об имеющейся дома у министра наличности, как сам он пояснил «есть такая привычка собирать и аккумулировать суммы», потому что сейчас много кибермошенников, и хранить деньги в банке небезопасно. Судья поинтересовалась, каким образом наличные деньги появляются в доме, на что ей было отвечено, что со счета снимается полученная зарплата. Прокуратура в ответ ходатайствовала о приобщении к материалам дела выписки с банковских счетов, по которым снятая с 2018 году в банке сумма близка к той, которая была внесена по ипотечному кредиту.
Также министр усомнился в принципе в версии прокуратуры и в предоставляемых ей документах, особенно, если на них нет его подписи, и в доказательствах того, что оформление квартиры на маму было номинальным: «Честно, я категорически не согласен с прокуратурой. Оформление на номинала — это на посторонних людей, а здесь мама, не номинал». И дополнил, что он и не скрывал, что имеет с матерью финансовые отношения и дает ей деньги.
В итоге ответчики уведомили суд и прокуратуру, что к следующему заседанию будут ходатайствовать о проведении экспертизы, которая должна оценить квартиру в Сочи. Но не по коммерческой цене, а по ликвидационной, поскольку министр утверждает, что недвижимость была приобретена в момент, когда продавец хотел от нее быстро избавиться. В процессе объявили перерыв до 6 марта.
С иском к региональному министру закупок Алексею Зарубину и его родственникам прокуратура Пермского края вышла еще в июле 2024 года. Для участия в процессе соответчики по делу были приглашены для опроса — в том числе продавец квартиры в Сочи, а также супруга министра Любовь Зарубина и его мать Татьяна Зарубина. В качестве третьего лица в процесс привлечено Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Пермском крае.
Алексей Зарубин в 2007 года начинал свою профессиональную деятельность в управлении федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю, занимаясь вопросами контроля за размещением государственного и муниципального заказа. С 2010 по 2013 год его профессиональная деятельность была связана с надзором за соблюдением законодательства в органах прокуратуры Пермского края. С августа 2014 года — заместитель министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края. С марта 2020 года находится в должности министра закупок Пермского края.