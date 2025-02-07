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Posted 7 февраля, 12:15

Published 7 февраля, 12:15

Modified 7 февраля, 12:17

Updated 7 февраля, 12:17

Прокуратура требует срок для инспектора МЧС по делу о пожаре в кемеровском приюте

Прокуратура требует срок для инспектора МЧС по делу о пожаре в кемеровском приюте

7 февраля 2025, 12:15
Фото: 1MI.
На пожаре в декабре 2022 года погибли 23 человека.

В Кемерове прокуратура потребовала лишить свободы на шесть лет инспектора МЧС. Его обвиняют в причастности к смерти 23 человек в местном приюте, сообщает VSE42.Ru.

Обвинитель попросил суд назначить инспектору государственного пожарного надзора Роману Плету шесть лет колонии общего режима. По версии следствия, сотрудник МЧС в феврале 2022 года выявил в приюте нарушения, но ничего не предпринял. Позже произошёл пожар, в котором погибли 23 человека.

Роман Плет заявляет в суде, что по закону не имел права проводить проверку здания приюта. Кроме того, дом на улице Таврической, в котором находился приют для бездомных, не был за ним закреплено.

Пожар произошел 24 декабря 2022 года вследствие короткого замыкания электропроводки. В нем погибли 23 человека. Обвинение считает, что Роман Плет не организовал проверку нелегального приюта, и это привело к трагедии. Подсудимый ранее заявлял, что проведению проверок препятствовала прокуратура.

Предприниматель Андрей Смирнов, который содержал пансионат, признал свою вину. В октябре 2023 года он получил пять лет колонии общего режима.

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#Общество#Суд#Пожар#Прокуратура#Кемерово
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