Прокуратура требует срок для инспектора МЧС по делу о пожаре в кемеровском приюте

Posted 7 февраля, 12:15
Published 7 февраля, 12:15
Modified 7 февраля, 12:17
Updated 7 февраля, 12:17
В Кемерове прокуратура потребовала лишить свободы на шесть лет инспектора МЧС. Его обвиняют в причастности к смерти 23 человек в местном приюте, сообщает VSE42.Ru.
Обвинитель попросил суд назначить инспектору государственного пожарного надзора Роману Плету шесть лет колонии общего режима. По версии следствия, сотрудник МЧС в феврале 2022 года выявил в приюте нарушения, но ничего не предпринял. Позже произошёл пожар, в котором погибли 23 человека.
Роман Плет заявляет в суде, что по закону не имел права проводить проверку здания приюта. Кроме того, дом на улице Таврической, в котором находился приют для бездомных, не был за ним закреплено.
Пожар произошел 24 декабря 2022 года вследствие короткого замыкания электропроводки. В нем погибли 23 человека. Обвинение считает, что Роман Плет не организовал проверку нелегального приюта, и это привело к трагедии. Подсудимый ранее заявлял, что проведению проверок препятствовала прокуратура.
Предприниматель Андрей Смирнов, который содержал пансионат, признал свою вину. В октябре 2023 года он получил пять лет колонии общего режима.