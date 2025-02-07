Самые дешевые билеты на Курентзиса в Перми сопоставимы с региональным МРОТ

Сегодня с 14.00 по московскому времени Яндекс Афиша запускает продажу билетов на пермский концерт маэстро Курентзиса и его знаменитого коллектива. Событие состоится 12 марта на сцене Пермского театра оперы и балета. Музыканты исполнят Вторую симфонию Густава Малера и Девятую симфонию Антона Брукнера.