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Posted 7 февраля, 05:04

Published 7 февраля, 05:04

Modified 7 февраля, 05:06

Updated 7 февраля, 05:06

Цена на билеты Курентзиса в Перми начинается от 24 тысяч рублей

Самые дешевые билеты на Курентзиса в Перми сопоставимы с региональным МРОТ

7 февраля 2025, 05:04
Фото: Теодор Курентзис и musicAeterna / VK.

Цена на билеты Курентзиса в Перми начинается от 24 тысяч рублей

В сети стартует продажа билетов на концерты оркестра musicAeterna в Перми

Сегодня с 14.00 по московскому времени Яндекс Афиша запускает продажу билетов на пермский концерт маэстро Курентзиса и его знаменитого коллектива. Событие состоится 12 марта на сцене Пермского театра оперы и балета. Музыканты исполнят Вторую симфонию Густава Малера и Девятую симфонию Антона Брукнера.

Цены на билеты колеблются от 24 тыс. до 35 тыс. рублей. Самые дорогие места традиционно в партере. Для сравнения: стоимость выступления музыкантов в столице доходит до 70 тыс. рублей.

Добавим, маэстро приедет в Пермь в рамках юбилейного тура, который включит города Сибири, Москву, Санкт-Петербург, а также Испанию.

Накануне на Первом канале в эфир вышло большое интервью с Курентзисом. Он признался, что «безумно любит Пермь и до сих пор считает своим домом Демидково».

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#Культура#Оркестр#Музыка
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