Самые дешевые билеты на Курентзиса в Перми сопоставимы с региональным МРОТ

Posted 7 февраля, 05:04
Published 7 февраля, 05:04
Modified 7 февраля, 05:06
Updated 7 февраля, 05:06
Сегодня с 14.00 по московскому времени Яндекс Афиша запускает продажу билетов на пермский концерт маэстро Курентзиса и его знаменитого коллектива. Событие состоится 12 марта на сцене Пермского театра оперы и балета. Музыканты исполнят Вторую симфонию Густава Малера и Девятую симфонию Антона Брукнера.
Цены на билеты колеблются от 24 тыс. до 35 тыс. рублей. Самые дорогие места традиционно в партере. Для сравнения: стоимость выступления музыкантов в столице доходит до 70 тыс. рублей.
Добавим, маэстро приедет в Пермь в рамках юбилейного тура, который включит города Сибири, Москву, Санкт-Петербург, а также Испанию.
Накануне на Первом канале в эфир вышло большое интервью с Курентзисом. Он признался, что «безумно любит Пермь и до сих пор считает своим домом Демидково».