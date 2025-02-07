Стало известно, когда в суде рассмотрят иск прокуратуры об увольнении директора PERMM

Posted 7 февраля, 08:50
Published 7 февраля, 08:50
Modified 7 февраля, 08:52
Updated 7 февраля, 08:52
В Ленинском районном суде назначена дата первого заседания по иску прокуратуры Пермского края к Министерству культуры Пермского края и бывшей директору музея современного искусства PERMM Наиле Аллахвердиевой. Судья Ирина Рожкова вынесла определение о назначении срока проведения предварительного заседания, выходящего за пределы установленных ГПК и назначила дело к рассмотрению на 13 марта.
Ранее судья Рожкова оставляла дело без движения — поскольку к заявлению прокуратуры не были приложены документы, подтверждающие, что истец направил свои требования всем сторонам. Кроме того, в иске не были персонифицированы данные — не указаны дата и место рождения ответчицы. 31 января суд принял к рассмотрению дополненный пакет материалов.
Надзорное ведомство потребовало изменить формулировку, с которой была уволена Наиля Аллахвердиева, она в конце декабря прошлого года ушла по собственному желанию. Прокуратура хочет, чтобы экс-директору музея внесли в документы запись с формулировкой «в связи с утратой доверия» и внесли соответствующие сведения о ней в государственный реестр. Ранее надзорный орган начал судиться с музеем и куратором выставок Арсением Сергеевым из-за его договорных отношений. Прокуратура требует признать незаконными заключенные с Сергеевым в 2023 году два контракта, поскольку при их оплате не были соблюдены требования антикоррупционного законодательства. В связи с тем, что между Аллахвердиевой и Сергеевым существуют родственные связи, прокуратура указала на имеющийся конфликт интересов.
С требованиями прокуратуры Наиля Аллахвердиева категорически не согласна. Она уволилась по собственному желанию сразу после публикаций о разбирательстве из-за контрактов с Сергеевым. После появления второго иска — о ее увольнении — экс-директор музея сообщила СМИ, что настаивает на том, что не нарушила требований законодательства. Во время судебного заседания 28 ноября юрист музея PERMM сообщил, что все процедуры, предусмотренные в случае совершения сделки с конфликтом интересов, по мнению его доверителей, музеем были соблюдены.