Стало известно, когда в суде рассмотрят иск прокуратуры об увольнении директора PERMM

Надзорное ведомство потребовало изменить формулировку, с которой была уволена Наиля Аллахвердиева, она в конце декабря прошлого года ушла по собственному желанию. Прокуратура хочет, чтобы экс-директору музея внесли в документы запись с формулировкой «в связи с утратой доверия» и внесли соответствующие сведения о ней в государственный реестр. Ранее надзорный орган начал судиться с музеем и куратором выставок Арсением Сергеевым из-за его договорных отношений. Прокуратура требует признать незаконными заключенные с Сергеевым в 2023 году два контракта, поскольку при их оплате не были соблюдены требования антикоррупционного законодательства. В связи с тем, что между Аллахвердиевой и Сергеевым существуют родственные связи, прокуратура указала на имеющийся конфликт интересов.