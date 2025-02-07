Строитель крупной федеральной трассы в Прикамье получил серьезную травму

Posted 7 февраля, 07:34
Published 7 февраля, 07:34
Modified 7 февраля, 07:36
Updated 7 февраля, 07:36
Работник ООО «Магистральдорстрой» получил травму в аварии со служебным автобусом. Об этом сообщает Государственная инспекция труда в Пермском крае. Ведомство расследует тяжелый несчастный случай. Автобус перевозил рабочих участка «Дюртюли-Ачит» дороги Казань — Екатеринбург и опрокинулся. В результате ДТП один из сотрудников получил травмы сразу нескольких отделов позвоночника,
В инспекции формируется комиссия по расследованию несчастного случая. Если будут выявлены нарушения условий труда, то компании грозят штрафы.
Дорога «Дюртюли — Ачит» пройдет через Башкирию, Пермский край, Свердловскую область, свяжет по кратчайшему расстоянию Казань, Уфу, Екатеринбург и станет продолжением трассы М-12 Москва-Казань. Общая протяженность маршрута от столицы до Урала — около 1600 км.