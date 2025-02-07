Строитель крупной федеральной трассы в Прикамье получил серьезную травму

Работник ООО «Магистральдорстрой» получил травму в аварии со служебным автобусом. Об этом сообщает Государственная инспекция труда в Пермском крае. Ведомство расследует тяжелый несчастный случай. Автобус перевозил рабочих участка «Дюртюли-Ачит» дороги Казань — Екатеринбург и опрокинулся. В результате ДТП один из сотрудников получил травмы сразу нескольких отделов позвоночника,