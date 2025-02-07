В Кемерове скоро некому будет водить автобусы

Posted 7 февраля, 12:18
Published 7 февраля, 12:18
Modified 7 февраля, 12:20
Updated 7 февраля, 12:20
В Кузбассе не хватает водителей. Сейчас на пассажирских предприятиях открыты 690 вакансий, сообщил министр транспорта региона Сергей Рубан. Причем, по сравнению с прошлым годом ситуация стала хуже, пишет VSE24.ru.
Если на начало 2024 года нехватка работников составляла 17%, то теперь уже 23%. По словам чиновника, решить проблему с кадрами не помогает даже денежное поощрение. Например, в «Пассажиравтотрансе» в прошлом году повышали выплаты дважды на 18%.
Как считают местные власти, причина сложившейся ситуации — рост количества дальних перевозок, объемов строительства, высокой потребности в водителях на шахтах.