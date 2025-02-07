В Кемерове скоро некому будет водить автобусы

Если на начало 2024 года нехватка работников составляла 17%, то теперь уже 23%. По словам чиновника, решить проблему с кадрами не помогает даже денежное поощрение. Например, в «Пассажиравтотрансе» в прошлом году повышали выплаты дважды на 18%.