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Posted 7 февраля, 07:36

Published 7 февраля, 07:36

Modified 7 февраля, 07:38

Updated 7 февраля, 07:38

В Мотовилихе в выходные ограничат движение и отопление

В Мотовилихе в выходные ограничат движение и отопление

7 февраля 2025, 07:36
Фото: 1MI.
В районе УДС Молот перекроют из-за ремонта на сетях.

В Мотовилихе перекроют проезд. Как сообщают пермские теплосети, это связано с ремонтом труб на на перекрёстке улиц КИМ и Тургенева.

Ограничения вводятся с 23:50 7 февраля до 06:00 10 февраля. По улице КИМ энергетики перекроют проезд в обе стороны от дома на ул. Халтурина, 2. Объехать участок можно по ул. Розалии Землячки и ул. Тургенева. Водителей просят планировать маршрут.

Кроме того, в субботу с 09:00 в семи жилых домах на КИМ, Халтурина и Лебедева будут перебои с отоплением и горячей водой. Их обещают восстановить в тот же день.

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#Дороги#Жкх#Теплосети
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