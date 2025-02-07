В Мотовилихе в выходные ограничат движение и отопление

Posted 7 февраля, 07:36
Published 7 февраля, 07:36
Modified 7 февраля, 07:38
Updated 7 февраля, 07:38
В Мотовилихе перекроют проезд. Как сообщают пермские теплосети, это связано с ремонтом труб на на перекрёстке улиц КИМ и Тургенева.
Ограничения вводятся с 23:50 7 февраля до 06:00 10 февраля. По улице КИМ энергетики перекроют проезд в обе стороны от дома на ул. Халтурина, 2. Объехать участок можно по ул. Розалии Землячки и ул. Тургенева. Водителей просят планировать маршрут.
Кроме того, в субботу с 09:00 в семи жилых домах на КИМ, Халтурина и Лебедева будут перебои с отоплением и горячей водой. Их обещают восстановить в тот же день.