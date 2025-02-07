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Posted 7 февраля, 06:39

Published 7 февраля, 06:39

Modified 7 февраля, 06:42

Updated 7 февраля, 06:42

В Перми и Кунгуре из-за санитарных нарушений закрыли два магазина «Светофор»

В Перми и Кунгуре приставы закрыли два магазина сети «Светофор»

7 февраля 2025, 06:39
Фото: ГУФССП по Пермскому краю.

В Перми и Кунгуре из-за санитарных нарушений закрыли два магазина «Светофор»

Сюжет
Приставы
В магазинах выявлены многочисленные нарушения санитарных требований.

Судебные приставы во исполнение судебных решений временно приостановили деятельность магазинов «Светофор» в Перми и Кунгуре. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки Роспотребнадзора в отношении ООО «Торгсервис 59», владеющего магазином «Светофор» в Перми, по ул. КИМ, 75, были выявлены нарушения санитарных требований, которые влекут за собой встречные или перекрестные потоки сырой и готовой к употреблению пищевой продукции. Обнаружены также некачественное мытье и обработка инвентаря и оборудования, недобросовестная уборка помещений фасовочной, несоблюдение правил личной гигиены сотрудниками.

В связи с тем, что выявленные нарушения могут привести к возникновению и распространению инфекционных заболеваний среди населения, суд признал ООО «Торгсервис 59» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.3 КоАП РФ, и постановил на 30 суток приостановить деятельность магазина.

Соответствующий исполнительный документ поступил на исполнение в отдел судебных приставов по Мотовилихинскому району. Сотрудники выехали на место, где кассы и двери помещений были опечатаны. Руководство магазина предупреждено об административной и уголовной ответственности, предусмотренной за неисполнение законных требований судебного пристава и решения суда.

Аналогичные нарушения санитарных норм были выявлены еще в одном магазине торговой сети, по адресу: Кунгур, ул. Просвещения, д. 1б, стр. 1. Согласно постановлению суда, данная торговая точка закрыта на 90 суток.

В начале февраля судебные приставы арестовали участок Черняевского леса, расположенный по ул. Встречной, 33. Как указано в выписке из Росреестра, территория принадлежит компании СЗ «Петрокоминвест», входящей в группу «Мегаполис».

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#Приставы#Экономика#Пермь#Судебные приставы#Торговля#Розничная торговля
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