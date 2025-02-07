properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 февраля, 12:16

Published 7 февраля, 12:16

Modified 7 февраля, 12:18

Updated 7 февраля, 12:18

фото департамента транспорта

В Перми на линию вышел трамвай «Молодежная столица России»

7 февраля 2025, 12:16
Сегодня впервые пассажиров повез трамвай, оформленный в честь звания «Молодежная столица России 2025».

В Перми теперь ходит вагон под знаком «Молодежная столица России 2025». Об этом у себя в соцсетях пишет мэр Эдуард Соснин. Трамвай будет работать на разных маршрутах.

Отследить движение электротранспорта в режиме онлайн можно на сайте m.gortransperm.ru. Напомним, в прошлом году Пермь удостоилась почетного звания «Молодежная столица России». За него боролись также Омск, Томск, Новый Уренгой и Хабаровск.

Всероссийское голосование проводилось на сайте Госуслуги. Пермь получила поддержку более 325 тысяч россиян. Благодаря новому статусу в Перми реализуют ключевые проекты Росмолодежи.

фото департамента транспорта
Читайте также:
Возведен первый пролет нового железнодорожного моста через КамуВ Перми на месяц перекроют движение на одном из путепроводовВ Мотовилихе и Индустриальном районе изменится движение автобусов
#Видео#Трамвай#Молодежь#Транспорт
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика