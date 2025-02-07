В Перми на линию вышел трамвай «Молодежная столица России»

Posted 7 февраля, 12:16
Published 7 февраля, 12:16
Modified 7 февраля, 12:18
Updated 7 февраля, 12:18
В Перми теперь ходит вагон под знаком «Молодежная столица России 2025». Об этом у себя в соцсетях пишет мэр Эдуард Соснин. Трамвай будет работать на разных маршрутах.
Отследить движение электротранспорта в режиме онлайн можно на сайте m.gortransperm.ru. Напомним, в прошлом году Пермь удостоилась почетного звания «Молодежная столица России». За него боролись также Омск, Томск, Новый Уренгой и Хабаровск.
Всероссийское голосование проводилось на сайте Госуслуги. Пермь получила поддержку более 325 тысяч россиян. Благодаря новому статусу в Перми реализуют ключевые проекты Росмолодежи.