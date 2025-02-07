В Перми уже три года к ряду ловят все больше бродячих собак

Posted 7 февраля, 06:05
Published 7 февраля, 06:05
Modified 7 февраля, 06:08
Updated 7 февраля, 06:08
За 2024 год в Перми отловили более 1,4 тысячи безнадзорных собак. Такие данные приводит пресс-служба администрации города.
В 2024 году специалисты службы по обращению с животными без владельцев было отловлено 1432 животных, в 2023 году — 1304, в 2022 году — 1333, сообщают в мэрии.
С 2022 года в Перми происходит заметное снижение численности безнадзорных животных. Снижению численности способствовал отлов крупных стай собак, что в свою очередь снизило репродуктивный потенциал собак без владельцев в городской среде. Снижению численности благоприятствовало и введение более строгих правил выдачи собак новым владельцам, а также полный отказ муниципальных приютов от практики возвратов животных без владельцев на прежнее место обитания после отлова, считают специалисты управления по экологии и природопользованию администрации Перми.
Информацию о необходимости проведения отлова безнадзорных животных принимает диспетчер Службы по обращению с животными без владельцев по телефону 279-98-03. В выходные и праздничные дни информация о местах нахождения собак без владельцев принимается по телефону 8-904-842-31-76.
За последние пять лет количество животных на улицах населенных пунктов Пермского края уменьшилось в среднем на 3 тыс. особей. Такие данные на заседании комитета краевого парламента по государственной политике и местному самоуправлению регионального парламента озвучил заместитель начальника краевой Госветинспекции Евгений Доронин-Доргелинский.