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Posted 7 февраля, 06:05

Published 7 февраля, 06:05

Modified 7 февраля, 06:08

Updated 7 февраля, 06:08

За 2024 год в Перми отловили более 1,4 тысячи безнадзорных собак

В Перми уже три года к ряду ловят все больше бродячих собак

7 февраля 2025, 06:05
Фото: properm.ru.

За 2024 год в Перми отловили более 1,4 тысячи безнадзорных собак

Власти утверждают, что с 2022 года в Перми происходит заметное снижение численности безнадзорных животных.

За 2024 год в Перми отловили более 1,4 тысячи безнадзорных собак. Такие данные приводит пресс-служба администрации города.

В 2024 году специалисты службы по обращению с животными без владельцев было отловлено 1432 животных, в 2023 году — 1304, в 2022 году — 1333, сообщают в мэрии.

С 2022 года в Перми происходит заметное снижение численности безнадзорных животных. Снижению численности способствовал отлов крупных стай собак, что в свою очередь снизило репродуктивный потенциал собак без владельцев в городской среде. Снижению численности благоприятствовало и введение более строгих правил выдачи собак новым владельцам, а также полный отказ муниципальных приютов от практики возвратов животных без владельцев на прежнее место обитания после отлова, считают специалисты управления по экологии и природопользованию администрации Перми.

Информацию о необходимости проведения отлова безнадзорных животных принимает диспетчер Службы по обращению с животными без владельцев по телефону 279-98-03. В выходные и праздничные дни информация о местах нахождения собак без владельцев принимается по телефону 8-904-842-31-76.

За последние пять лет количество животных на улицах населенных пунктов Пермского края уменьшилось в среднем на 3 тыс. особей. Такие данные на заседании комитета краевого парламента по государственной политике и местному самоуправлению регионального парламента озвучил заместитель начальника краевой Госветинспекции Евгений Доронин-Доргелинский.

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#Пермь#Собаки#Бродячие собаки#Бездомные собаки#Безнадзорные собаки
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