В Перми уже три года к ряду ловят все больше бродячих собак

С 2022 года в Перми происходит заметное снижение численности безнадзорных животных. Снижению численности способствовал отлов крупных стай собак, что в свою очередь снизило репродуктивный потенциал собак без владельцев в городской среде. Снижению численности благоприятствовало и введение более строгих правил выдачи собак новым владельцам, а также полный отказ муниципальных приютов от практики возвратов животных без владельцев на прежнее место обитания после отлова, считают специалисты управления по экологии и природопользованию администрации Перми.