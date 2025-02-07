properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 февраля, 09:10

Published 7 февраля, 09:10

Modified 7 февраля, 09:15

Updated 7 февраля, 09:15

В Пермском крае будут снимать фильм «Серебряное копытце» по мотивам сказа Бажова

В Пермском крае будут снимать фильм «Серебряное копытце» по мотивам сказа Бажова

7 февраля 2025, 09:10
Фото: кадр из мультфильма «Серебряное копытце».
Премьера должна состояться в следующем году.

В Пермском крае будут снимать фильм «Серебряное копытце». Создатели обещают сохранить уважение к первоисточнику, сообщает телеграм-канал «Бюллетень кинопрокатчика».

Режиссером картины будет Егор Сальников, известный по картинам «Смотри как я» и «Как я встретил вашу маму». «Сказы Бажова столь же самобытны и неповторимы, как и уральские самоцветы, — говорит постановщик. — Родившись из преданий и историй уральских жителей, эта история стала любима многими поколениями. В чем ее прелесть — действие происходит на стыке двух миров — языческого и христианского, азиатского и европейского, на стыке двух поколений — старых сказочников и юных фантазеров. В этих сказах органично переплетается современность и патриархальная былинность. Может быть, в этом и кроется секрет русской души — соединение казалось бы несовместимого».

Авторы картины обещают, что сохранят в картине достоверный взгляд на легендарный сюжет и исключительное уважение к первоисточнику. Фильм должен выйти в 2026 году, продюсированием будет заниматься компания TenLetters.

«Серебряное копытце» — один из самых известных сказов Павла Бажова, входит в сборник «Малахитовая шкатулка», созданный на основе уральского фольклора.

Читайте также:
В пермской школе, куда пришла анонимка с угрозами, снимают фильм. Выяснили какойДля съемок третьего фильма об Иване Семенове в Перми ищут дублеровСуд взыскал долг по зарплате с электромонтажной компании в Прикамье
#Пермский край#Фильм#Урал#Съемки#Съемки фильма
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика