В Пермском крае будут снимать фильм «Серебряное копытце» по мотивам сказа Бажова

Режиссером картины будет Егор Сальников, известный по картинам «Смотри как я» и «Как я встретил вашу маму». «Сказы Бажова столь же самобытны и неповторимы, как и уральские самоцветы, — говорит постановщик. — Родившись из преданий и историй уральских жителей, эта история стала любима многими поколениями. В чем ее прелесть — действие происходит на стыке двух миров — языческого и христианского, азиатского и европейского, на стыке двух поколений — старых сказочников и юных фантазеров. В этих сказах органично переплетается современность и патриархальная былинность. Может быть, в этом и кроется секрет русской души — соединение казалось бы несовместимого».