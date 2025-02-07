В Пермском крае будут снимать фильм «Серебряное копытце» по мотивам сказа Бажова

Posted 7 февраля, 09:10
Published 7 февраля, 09:10
Modified 7 февраля, 09:15
Updated 7 февраля, 09:15
В Пермском крае будут снимать фильм «Серебряное копытце». Создатели обещают сохранить уважение к первоисточнику, сообщает телеграм-канал «Бюллетень кинопрокатчика».
Режиссером картины будет Егор Сальников, известный по картинам «Смотри как я» и «Как я встретил вашу маму». «Сказы Бажова столь же самобытны и неповторимы, как и уральские самоцветы, — говорит постановщик. — Родившись из преданий и историй уральских жителей, эта история стала любима многими поколениями. В чем ее прелесть — действие происходит на стыке двух миров — языческого и христианского, азиатского и европейского, на стыке двух поколений — старых сказочников и юных фантазеров. В этих сказах органично переплетается современность и патриархальная былинность. Может быть, в этом и кроется секрет русской души — соединение казалось бы несовместимого».
Авторы картины обещают, что сохранят в картине достоверный взгляд на легендарный сюжет и исключительное уважение к первоисточнику. Фильм должен выйти в 2026 году, продюсированием будет заниматься компания TenLetters.
«Серебряное копытце» — один из самых известных сказов Павла Бажова, входит в сборник «Малахитовая шкатулка», созданный на основе уральского фольклора.