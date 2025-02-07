В пермском поселке Зюкайка отремонтируют важный мост

В процессе капитального ремонта первоначальное сооружение будет разобрано, а на его месте возведут новый мост из железобетона с тремя пролетами. Протяженность объекта составит 22,2 погонного метра. С обеих сторон моста предусмотрены тротуары, надежные перила из металла и освещение. Предполагается, что для предотвращения эрозии русло реки будет укреплено и частично перемещено. Подходы к мосту также будут отремонтированы. Здесь оборудуют съезды на улицы поселка.