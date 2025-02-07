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Posted 7 февраля, 10:04

Published 7 февраля, 10:04

Modified 7 февраля, 10:06

Updated 7 февраля, 10:06

В пермском поселке Зюкайка отремонтируют важный мост

7 февраля 2025, 10:04
В поселке Зюкайка планируют провести капремонт моста через Кожухарку. Объект будет обновлен в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», реализуемого по инициативе главы государства Владимира Путина.

Поселок находится на территории Верещагинского городского округа.

Отметим, что данный нацпроект направлен на формирование комфортной для жизни среды и повышение ее безопасности. Проект включает в себя возведение и ремонт жилых объектов, магистралей, а также благоустройство дворов и общественных пространств, строительство необходимой инфраструктуры. Кроме этого, в проект входят задачи по увеличению количества комфортных маршрутов общественного транспорта. В частности, для этого планируется обновить подвижной состав.

Отметим, что мост является важным объектом для жителей поселка. Это ключевая транспортная артерия для перевозки грузов и пассажиров. Также мост обеспечивает доставку детей в учебные заведения. Капремонт этого объекта — часть масштабного плана по развитию округа. Его основная цель — обеспечить комфорт и безопасность при передвижении.

В процессе капитального ремонта первоначальное сооружение будет разобрано, а на его месте возведут новый мост из железобетона с тремя пролетами. Протяженность объекта составит 22,2 погонного метра. С обеих сторон моста предусмотрены тротуары, надежные перила из металла и освещение. Предполагается, что для предотвращения эрозии русло реки будет укреплено и частично перемещено. Подходы к мосту также будут отремонтированы. Здесь оборудуют съезды на улицы поселка.

Завершение ремонтных работ намечено на 4-й квартал текущего года. Финансирование проекта осуществляется за счет субсидий из бюджетов государства и края. Это предусмотрено федпроектом «Региональная и местная дорожная сеть», который является частью нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Реконструкция моста создаст безопасные условия для движения почти 500 машин в сутки, повысит транспортную доступность и станет значимым этапом в инфраструктурном развитии округа.

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