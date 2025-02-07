В прошлом году оплата парковок принесла в бюджет Перми 241 миллион рублей

Согласно правилам пользования платными парковками пользователь платной парковки обязан внести плату за парковку в течение 20 минут с момента размещения транспортного средства на парковочном месте. Формирование нарушения за неоплату парковки осуществляется при наличии не менее двух фактов фиксации транспортного средства на парковочном месте с интервалом времени между фиксациями не менее 20 минут, в случаях, когда оплата за пользование парковочным местом не произведена и отсутствуют сведения о льготных условиях использования парковочными местами.