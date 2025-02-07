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Posted 7 февраля, 14:50

Published 7 февраля, 14:50

Modified 7 февраля, 14:52

Updated 7 февраля, 14:52

В 2024 году оплата парковок принесла в бюджет Перми 241 миллион рублей

В прошлом году оплата парковок принесла в бюджет Перми 241 миллион рублей

7 февраля 2025, 14:50
Фото: properm.ru.

В 2024 году оплата парковок принесла в бюджет Перми 241 миллион рублей

Сюжет
Пермская езда
Общий объём поступлений от функционирования системы платных парковок составил 409 млн. рублей.

Объём поступлений в бюджет Перми от внесения платы за пользование платными парковками за 2024 год составил 241 млн. рублей, а штрафы за неоплату парковки за прошлый год пополнили городской бюджет на 168 млн. рублей. Об этом сообщают в администрации Перми.

Общий объём поступлений в бюджет города Перми от функционирования системы платных парковок за 2024 год составил 409 млн. рублей.

Система платных парковок в Перми работает с 2016 года. Контроль соблюдения правил пользования платными парковками осуществляется с использованием мобильных и стационарных комплексов фотовидеофиксации, напоминают в мэрии.

Согласно правилам пользования платными парковками пользователь платной парковки обязан внести плату за парковку в течение 20 минут с момента размещения транспортного средства на парковочном месте. Формирование нарушения за неоплату парковки осуществляется при наличии не менее двух фактов фиксации транспортного средства на парковочном месте с интервалом времени между фиксациями не менее 20 минут, в случаях, когда оплата за пользование парковочным местом не произведена и отсутствуют сведения о льготных условиях использования парковочными местами.

Власти Перми хотят расширить в Перми зону платной парковки с 2025 года. Расширение затронет участки дорог в сторону вокзала Пермь II. Новые парковки на ул. Окулова, 12 и в районе ДКЖ будут плоскостными.

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