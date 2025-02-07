В прошлом году оплата парковок принесла в бюджет Перми 241 миллион рублей

Posted 7 февраля, 14:50
Published 7 февраля, 14:50
Modified 7 февраля, 14:52
Updated 7 февраля, 14:52
Объём поступлений в бюджет Перми от внесения платы за пользование платными парковками за 2024 год составил 241 млн. рублей, а штрафы за неоплату парковки за прошлый год пополнили городской бюджет на 168 млн. рублей. Об этом сообщают в администрации Перми.
Общий объём поступлений в бюджет города Перми от функционирования системы платных парковок за 2024 год составил 409 млн. рублей.
Система платных парковок в Перми работает с 2016 года. Контроль соблюдения правил пользования платными парковками осуществляется с использованием мобильных и стационарных комплексов фотовидеофиксации, напоминают в мэрии.
Согласно правилам пользования платными парковками пользователь платной парковки обязан внести плату за парковку в течение 20 минут с момента размещения транспортного средства на парковочном месте. Формирование нарушения за неоплату парковки осуществляется при наличии не менее двух фактов фиксации транспортного средства на парковочном месте с интервалом времени между фиксациями не менее 20 минут, в случаях, когда оплата за пользование парковочным местом не произведена и отсутствуют сведения о льготных условиях использования парковочными местами.
Власти Перми хотят расширить в Перми зону платной парковки с 2025 года. Расширение затронет участки дорог в сторону вокзала Пермь II. Новые парковки на ул. Окулова, 12 и в районе ДКЖ будут плоскостными.