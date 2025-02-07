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Posted 7 февраля, 16:27

Published 7 февраля, 16:27

Modified 7 февраля, 16:30

Updated 7 февраля, 16:30

Следователи в Перми рассказали подробности об возможном убийце двух человек

В Следкоме рассказали подробности о задержании мужчины, убившего двух человек

7 февраля 2025, 16:27
Фото: СУ СКР по Пермскому краю.

Следователи в Перми рассказали подробности об возможном убийце двух человек

Мужчина, подозреваемый в убийстве был задержан сегодня в одном из пермских торговых центров.

В СУ СКР рассказали подробности о подозреваемом в убийстве двух человек в Сивинском округе и его задержании. Следствием готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщают в ведомстве.

В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение.

Следствием установлено, что ночью 6 февраля, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в одной из квартир в поселке Северный Коммунар Сивинского округа, в ходе ссоры нанес своему знакомому удары ножом в область груди и шеи, а также удары молотком в область головы. Затем нанес удары молотком в область головы матери последнего. От полученных телесных повреждений потерпевшие скончались на месте происшествия.

После совершенного преступления подозреваемый скрылся и был задержан сегодня в одном из пермских ТЦ.

Верещагинским межрайонным следственным отделом по факту обнаружения тел двух человек с признаками насильственной смерти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

Следователями и следователями-криминалистами регионального следственного управления проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы, продолжается производство иных следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

Расследование уголовного дела продолжается.

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#Происшествия#Пермь#Су скр#Двойное убийство
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