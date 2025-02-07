В Следкоме рассказали подробности о задержании мужчины, убившего двух человек

Posted 7 февраля, 16:27
Published 7 февраля, 16:27
Modified 7 февраля, 16:30
Updated 7 февраля, 16:30
В СУ СКР рассказали подробности о подозреваемом в убийстве двух человек в Сивинском округе и его задержании. Следствием готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщают в ведомстве.
В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение.
Следствием установлено, что ночью 6 февраля, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в одной из квартир в поселке Северный Коммунар Сивинского округа, в ходе ссоры нанес своему знакомому удары ножом в область груди и шеи, а также удары молотком в область головы. Затем нанес удары молотком в область головы матери последнего. От полученных телесных повреждений потерпевшие скончались на месте происшествия.
После совершенного преступления подозреваемый скрылся и был задержан сегодня в одном из пермских ТЦ.
Верещагинским межрайонным следственным отделом по факту обнаружения тел двух человек с признаками насильственной смерти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).
Следователями и следователями-криминалистами регионального следственного управления проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы, продолжается производство иных следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.
Расследование уголовного дела продолжается.