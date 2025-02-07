В Следкоме рассказали подробности о задержании мужчины, убившего двух человек

Следствием установлено, что ночью 6 февраля, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в одной из квартир в поселке Северный Коммунар Сивинского округа, в ходе ссоры нанес своему знакомому удары ножом в область груди и шеи, а также удары молотком в область головы. Затем нанес удары молотком в область головы матери последнего. От полученных телесных повреждений потерпевшие скончались на месте происшествия.