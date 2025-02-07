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Posted 7 февраля, 05:38

Published 7 февраля, 05:38

Modified 7 февраля, 05:40

Updated 7 февраля, 05:40

В Александровске 11 февраля простятся с погибшим в ходе СВО 50-летним земляком

Во вторник в Александровске простятся с погибшим в ходе СВО 50-летним земляком

7 февраля 2025, 05:38
Фото: ВКонтакте/Александровск официально.

В Александровске 11 февраля простятся с погибшим в ходе СВО 50-летним земляком

Сюжет
Военная операция на Украине
Евгений Кыласов погиб в свой день рождения.

В ходе проведения специальной военной операции 7 января погиб житель Александровска Евгений Кылосов. Об этом в официальном паблике сообщают власти муниципалитета.

Подробностей жизни и службы погибшего чиновники не публикуют. Известно только, что Евгений погиб в день своего 50-летия.

Похороны состоятся 11 февраля. Церемония прощания будет проводиться в Городском дворце культуры с 10:00 до 12:00. Захоронение пройдет на городском кладбище.

В зоне СВО погиб замдиректора Центра физической культуры, спорта и молодежной политики Добрянки Марат Сибиряков.

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#Военная операция на Украине#Сво
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