Во вторник в Александровске простятся с погибшим в ходе СВО 50-летним земляком

Posted 7 февраля, 05:38
Published 7 февраля, 05:38
Modified 7 февраля, 05:40
Updated 7 февраля, 05:40
В ходе проведения специальной военной операции 7 января погиб житель Александровска Евгений Кылосов. Об этом в официальном паблике сообщают власти муниципалитета.
Подробностей жизни и службы погибшего чиновники не публикуют. Известно только, что Евгений погиб в день своего 50-летия.
Похороны состоятся 11 февраля. Церемония прощания будет проводиться в Городском дворце культуры с 10:00 до 12:00. Захоронение пройдет на городском кладбище.
В зоне СВО погиб замдиректора Центра физической культуры, спорта и молодежной политики Добрянки Марат Сибиряков.