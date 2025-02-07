Возведен первый пролет нового железнодорожного моста через Каму

Posted 7 февраля, 07:41
Published 7 февраля, 07:41
Modified 7 февраля, 07:43
Updated 7 февраля, 07:43
Рабочие установили пролетную конструкцию длиной 77 метров. Об этом сообщает СвЖД. Работы ведутся с технологического моста, который специально возводится с правого берега. Уже установлены 4 из 13 опор. На эстакадных подходах на правом берегу готовы 20 опор из 21, на левом — 16 из 30.
Пути поездов будут примыкать на правом берегу к станции Кабельная, на левом — к Левшино. В рамках проекта рабочие также укрепляют грунт, модернизируют контактную сеть.
Новый мостовой переход длиной около 3 км — часть Северного железнодорожного обхода Перми. После его запуска поезда смогут обходить плотину Камской ГЭС.
По данным портала cruiseinform.ru, год назад АО «Дороги и Мосты» заключило контракт с ОАО «РЖД» на строительство этого объекта. По проекту переход будет состоять из трех частей, русловой и двух береговых. Самая длинная часть моста — более 1 км 100 м — пересечет Каму в нижнем бьефе КамГЭС.