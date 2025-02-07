Возведен первый пролет нового железнодорожного моста через Каму

По данным портала cruiseinform.ru, год назад АО «Дороги и Мосты» заключило контракт с ОАО «РЖД» на строительство этого объекта. По проекту переход будет состоять из трех частей, русловой и двух береговых. Самая длинная часть моста — более 1 км 100 м — пересечет Каму в нижнем бьефе КамГЭС.