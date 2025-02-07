properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 февраля, 07:41

Published 7 февраля, 07:41

Modified 7 февраля, 07:43

Updated 7 февраля, 07:43

фото РЖД

Возведен первый пролет нового железнодорожного моста через Каму

7 февраля 2025, 07:41
Сюжет
Ржд
Рабочие смонтировали первый пролет в русловой части моста в Орджоникидзевском районе.

Рабочие установили пролетную конструкцию длиной 77 метров. Об этом сообщает СвЖД. Работы ведутся с технологического моста, который специально возводится с правого берега. Уже установлены 4 из 13 опор. На эстакадных подходах на правом берегу готовы 20 опор из 21, на левом — 16 из 30.

Пути поездов будут примыкать на правом берегу к станции Кабельная, на левом — к Левшино. В рамках проекта рабочие также укрепляют грунт, модернизируют контактную сеть.

Новый мостовой переход длиной около 3 км — часть Северного железнодорожного обхода Перми. После его запуска поезда смогут обходить плотину Камской ГЭС.

По данным портала cruiseinform.ru, год назад АО «Дороги и Мосты» заключило контракт с ОАО «РЖД» на строительство этого объекта. По проекту переход будет состоять из трех частей, русловой и двух береговых. Самая длинная часть моста — более 1 км 100 м — пересечет Каму в нижнем бьефе КамГЭС.

видео РЖД
Читайте также:
В Перми на месяц перекроют движение на одном из путепроводовВ Мотовилихе и Индустриальном районе изменится движение автобусовИз Перми запустят прямые рейсы в Заполярье
#Видео#Ржд#Мост#Транспорт
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика