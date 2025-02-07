За тяжелые травмы сотрудника предприятие из Нытвы выплатит штраф

В ходе проведенной проверки установлены нарушения требований охраны труда в части организации обеспечения и учета средствами индивидуальной защиты, прохождения работниками предприятия обучения безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и опасных производственных факторов, также работодателем не проведена оценка профессиональных рисков на рабочих местах. Работодателю выдано обязательное для исполнения предписание. Четыре работника, не прошедшие обучение по охране труда, отстранены от работы до устранения нарушений.