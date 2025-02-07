За тяжелые травмы сотрудника предприятие из Нытвы выплатит штраф

Posted 7 февраля, 04:56
Published 7 февраля, 04:56
Modified 7 февраля, 04:59
Updated 7 февраля, 04:59
Завершено расследование несчастного случая, произошедшего в январе с работником ООО «КамаХольц» из Нытвенского округа. Об этом сообщают в Государственной инспекцией труда в Пермском крае.
16 января сортировщик пиломатериалов на сортировочной площадке лесоцеха в пос. Новоильинский, выполнял задание по погрузке отходов производства на автомобиль МАЗ 5549. При спуске с кузова автомобиля работник потерял равновесие и упал с высоты 1, 5 м на бетонное основание сортировочной площадки.
Согласно медицинскому заключению у пострадавшего диагностированы закрытая позвоночная травма, компрессионно-оскольчатый перелом позвоночника, ушиб спинного мозга, что является повреждениями здоровья тяжелой степени.
Расследованием установлено, что причинами несчастного случая стали:
Работодателем разработан план мероприятий по устранению данных причин.
В ходе проведенной проверки установлены нарушения требований охраны труда в части организации обеспечения и учета средствами индивидуальной защиты, прохождения работниками предприятия обучения безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и опасных производственных факторов, также работодателем не проведена оценка профессиональных рисков на рабочих местах. Работодателю выдано обязательное для исполнения предписание. Четыре работника, не прошедшие обучение по охране труда, отстранены от работы до устранения нарушений.
ООО «КамаХольц» за допущенные нарушения охраны труда привлечено к административной ответственности в виде штрафа.
В Соликамске, на АО «Соликамскбумпром» погиб резчик бумаги. Государственная инспекция труда в Пермском крае устанавливает обстоятельства смертельного несчастного случая, происшедшего 23 января.