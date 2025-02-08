Для достройки Чусовского моста подрядчик готов заключить контракты на 3 млрд рублей

Posted 8 февраля, 09:24
Published 8 февраля, 09:24
Modified 8 февраля, 09:27
Updated 8 февраля, 09:27
Работы по достройке моста через реку Чусовая оценены в 3 млрд 56 млн рублей. Закупки с соответствующей общей стоимостью на сайте госзакупок опубликовал генеральный подрядчик реконструкции ООО «Дом.59» (входит в АО «КРПК»). Первым внимание на закупки обратил «РБК-Пермь».
Согласно техническому заданию, подрядчик должен продолжить ранее начатое другим подрядчиком АО «Стройтрансгаз» строительство нового мостового перехода и реконструкцию старого, в том числе сооружение подпорных стен.
Так, компанией ведётся поиск подрядчиков для трёх работ: установка акустических экранов (с этой целью выделено 519 млн рублей), обеспечение электроснабжением (35,8 млн рублей) и реконструкция существующей части моста, подпорных стенок (2 млрд 500 млн рублей).
Крайний срок подачи заявок по всем закупкам — 24 февраля.
Новый генподрядчик по достройке Чусовского моста начал размещать тендеры в декабре. Первая закупка — на монтаж автоматизированной систем управления дорожным движением, вторая — на монтаж надземного пешеходного перехода общей стоимостью в 587 млн рублей. Победителем обеих закупок стал один и тот же поставщик, название компании не сообщается. Договоры на проведение работ заключили 11 декабря. Срок окончания работ — 27 февраля 2027 года.
Ранее ООО «Пермская концессионная компания», занимающаяся строительством объекта, расторгла контракт с АО «Стройтрансгаз». Согласно условиям документа, компания должна была отремонтировать старый переход в начале прошлого года, однако этого так и не было сделано.