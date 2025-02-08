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Posted 8 февраля, 11:46

Published 8 февраля, 11:46

Modified 8 февраля, 11:48

Updated 8 февраля, 11:48

Экипаж самолёта Сочи-Пермь фиксировал 8 февраля фантомные метки на радаре

Экипаж самолёта Сочи- Пермь видел сегодня на радарах «фантомные метки»

8 февраля 2025, 11:46
Фото: телеграм-канал AVIAINCEDENT.

Экипаж самолёта Сочи-Пермь фиксировал 8 февраля фантомные метки на радаре

Сюжет
Аэропорт
Экипаж самолёта Сочи-Пермь фиксировал 8 февраля фантомные метки на радаре.

Сегодня ночью экипаж самолёта Сочи-Пермь фиксировал на пути следования лайнера Boing-737-800 на подлёте к Уфе фантомные метки. Об это сообщает телеграм-канал AVIAINCEDENT.

Так, в 1.59 по мск экипаж самолёта авиакомпании «Победа» при следовании по маршруту, на удалении в 60 км от Уфы, доложил о наличии 3-4 неопознанных меток по TCAS(система предупреждения столкновения самолётов в воздухе), правее прямо по курсу. Срабатывание сигнализации системы не было. Метки на экране индикатора воздушной обстановки отсутствовали.

Экипаж принял решение следовать на аэродром назначения.

Заметим, что вчера же о подобном явлении сообщил экипаж еще как минимум одного самолёта, Санкт-Петербург — Самара.

Фантомные метки на экранах авиационных радаров могут возникать по нескольким причинам:

  • Помехи от наземных радиолокационных станций.
  • Сбои в работе бортового оборудования.
  • Атмосферные явления: сильная гроза или турбулентность.
  • Стаи птиц.

В аэропорту Большое Савино в Перми 3 января был задержан вылет двух авиалайнеров из-за неопознанных объектов.

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#Аэропорт#Авиа перевозки#Пермь#Большое савино#Транспорт#Авиация
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