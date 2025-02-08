Экипаж самолёта Сочи- Пермь видел сегодня на радарах «фантомные метки»

Posted 8 февраля, 11:46
Published 8 февраля, 11:46
Modified 8 февраля, 11:48
Updated 8 февраля, 11:48
Сегодня ночью экипаж самолёта Сочи-Пермь фиксировал на пути следования лайнера Boing-737-800 на подлёте к Уфе фантомные метки. Об это сообщает телеграм-канал AVIAINCEDENT.
Так, в 1.59 по мск экипаж самолёта авиакомпании «Победа» при следовании по маршруту, на удалении в 60 км от Уфы, доложил о наличии 3-4 неопознанных меток по TCAS(система предупреждения столкновения самолётов в воздухе), правее прямо по курсу. Срабатывание сигнализации системы не было. Метки на экране индикатора воздушной обстановки отсутствовали.
Экипаж принял решение следовать на аэродром назначения.
Заметим, что вчера же о подобном явлении сообщил экипаж еще как минимум одного самолёта, Санкт-Петербург — Самара.
Фантомные метки на экранах авиационных радаров могут возникать по нескольким причинам:
В аэропорту Большое Савино в Перми 3 января был задержан вылет двух авиалайнеров из-за неопознанных объектов.