Экипаж самолёта Сочи- Пермь видел сегодня на радарах «фантомные метки»

Так, в 1.59 по мск экипаж самолёта авиакомпании «Победа» при следовании по маршруту, на удалении в 60 км от Уфы, доложил о наличии 3-4 неопознанных меток по TCAS(система предупреждения столкновения самолётов в воздухе), правее прямо по курсу. Срабатывание сигнализации системы не было. Метки на экране индикатора воздушной обстановки отсутствовали.