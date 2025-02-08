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Posted 8 февраля, 12:21

Published 8 февраля, 12:21

Modified 8 февраля, 12:23

Updated 8 февраля, 12:23

Мария Норова 17 февраля может покинуть пост и. о. первого вице-мэра Перми

И. о. первого вице-мэра Перми готовится покинуть пост

8 февраля 2025, 12:21
Фото: properm.ru.

Мария Норова 17 февраля может покинуть пост и. о. первого вице-мэра Перми

Сюжет
Кадровые перестановки
По данным СМИ, она может занять должность заместителя главы Пермского муниципального округа.

Исполняющая обязанности первого заместителя главы Перми, руководитель департамента земельных отношений Мария Норова покинет свою должность 17 февраля, сообщили «Коммерсант-Прикамье» источники. В этот день истечёт срок её контракта, который не будет продлён в связи с её переходом на новое место работы.

Норова может занять должность заместителя главы Пермского муниципального округа, где она будет отвечать за вопросы градостроительства и земельных отношений.

Ранее стало известно, что новым замглавы Перми может быть назначен Алексей Синев, замгендиректора АО «Газпром газораспределение Пермь». Сейчас его кандидатура проходит проверку. В дальнейшем он может занять должность первого заместителя мэра.

Предполагается, что Синев в новой должности будет курировать градостроительство, имущественные и земельные вопросы. Ранее этими вопросами занималась первый заместитель главы Перми Ольга Андрианова.

Андрианова перешла на работу в администрацию Пермского муниципального округа. Возглавлявший район Владимир Цветов покинул пост главы Пермского муниципального округа. Депутаты местной думы приняли его отставку на заседании 30 января.

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#Кадровые перестановки#Пермь#Назначение#Кадры
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