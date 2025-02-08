И. о. первого вице-мэра Перми готовится покинуть пост

Posted 8 февраля, 12:21
Published 8 февраля, 12:21
Modified 8 февраля, 12:23
Updated 8 февраля, 12:23
Исполняющая обязанности первого заместителя главы Перми, руководитель департамента земельных отношений Мария Норова покинет свою должность 17 февраля, сообщили «Коммерсант-Прикамье» источники. В этот день истечёт срок её контракта, который не будет продлён в связи с её переходом на новое место работы.
Норова может занять должность заместителя главы Пермского муниципального округа, где она будет отвечать за вопросы градостроительства и земельных отношений.
Ранее стало известно, что новым замглавы Перми может быть назначен Алексей Синев, замгендиректора АО «Газпром газораспределение Пермь». Сейчас его кандидатура проходит проверку. В дальнейшем он может занять должность первого заместителя мэра.
Предполагается, что Синев в новой должности будет курировать градостроительство, имущественные и земельные вопросы. Ранее этими вопросами занималась первый заместитель главы Перми Ольга Андрианова.
Андрианова перешла на работу в администрацию Пермского муниципального округа. Возглавлявший район Владимир Цветов покинул пост главы Пермского муниципального округа. Депутаты местной думы приняли его отставку на заседании 30 января.