И. о. первого вице-мэра Перми готовится покинуть пост

Исполняющая обязанности первого заместителя главы Перми, руководитель департамента земельных отношений Мария Норова покинет свою должность 17 февраля, сообщили «Коммерсант-Прикамье» источники. В этот день истечёт срок её контракта, который не будет продлён в связи с её переходом на новое место работы.