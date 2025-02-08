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Posted 8 февраля, 06:10

Published 8 февраля, 06:10

Modified 8 февраля, 06:12

Updated 8 февраля, 06:12

Из Прикамья с начала года в Туркменистан экспортировано более 800 кубов леса

Из Прикамья за границу вывозят все больше леса и лесоматериалов

8 февраля 2025, 06:10
Фото: Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю..

Из Прикамья с начала года в Туркменистан экспортировано более 800 кубов леса

Так, в Туркменистан относительно прошлого года объемы поставок выросли более чем в два раза.

С 1 января по 7 февраля из Пермского края экспортировано 839 кубометров лесопродукции в Туркменистан. Это выше в 2,25 раза аналогичного периода 2024 года (тогда вывезено 373 кубометров), сообщают в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

На данную древесину оформлено 15 фитосанитарных сертификатов.

Так, 30 января на территории Пермского края проведен карантинный фитосанитарный контроль 136 кубометров лесопродукции, предназначенной для экспорта в Туркменистан.

Вся продукция прошла лабораторный контроль в Пермском филиале ФГБУ «ВНИИКР», который показал отсутствие карантинных вредных организмов. Лесопродукция соответствовала фитосанитарным требованиям страны — импортёра. По итогам досмотра и на основании заключений о карантинном фитосанитарном состоянии собственнику продукции выданы фитосанитарные сертификаты.

За первые две недели этого года, с 1 по 14 января из Пермского края экспортировано в Китай 2,9 тыс. кубометров лесопродукции. За аналогичный период 2024 года поставки данной продукции в Китай не осуществлялись, сообщают в ведомстве.

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