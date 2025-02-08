Из Прикамья за границу вывозят все больше леса и лесоматериалов

Posted 8 февраля, 06:10
Published 8 февраля, 06:10
Modified 8 февраля, 06:12
Updated 8 февраля, 06:12
С 1 января по 7 февраля из Пермского края экспортировано 839 кубометров лесопродукции в Туркменистан. Это выше в 2,25 раза аналогичного периода 2024 года (тогда вывезено 373 кубометров), сообщают в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
На данную древесину оформлено 15 фитосанитарных сертификатов.
Так, 30 января на территории Пермского края проведен карантинный фитосанитарный контроль 136 кубометров лесопродукции, предназначенной для экспорта в Туркменистан.
Вся продукция прошла лабораторный контроль в Пермском филиале ФГБУ «ВНИИКР», который показал отсутствие карантинных вредных организмов. Лесопродукция соответствовала фитосанитарным требованиям страны — импортёра. По итогам досмотра и на основании заключений о карантинном фитосанитарном состоянии собственнику продукции выданы фитосанитарные сертификаты.
За первые две недели этого года, с 1 по 14 января из Пермского края экспортировано в Китай 2,9 тыс. кубометров лесопродукции. За аналогичный период 2024 года поставки данной продукции в Китай не осуществлялись, сообщают в ведомстве.