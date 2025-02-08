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Posted 8 февраля, 05:00

Published 8 февраля, 05:00

Modified 8 февраля, 05:00

Updated 8 февраля, 05:00

ХК «Молот» обыгрывает «Торпедо-Горький» со счетом 4:2

«Молот» побеждает на домашнем льду гостей из Нижнего Новгорода

8 февраля 2025, 05:00
Фото: ВХЛ.

ХК «Молот» обыгрывает «Торпедо-Горький» со счетом 4:2

Матч с «Торпедо-Горький» завершился со счетом 4:2.

ХК «Молот» победил на домашнем льду гостей из Нижнего Новгорода, «Торпедо-Горький». Матч завершился со счетом 4:2 (1:2, 3:0, 0:0).

Авторами заброшенных шайб в составе «молотобойцев» стали Владимир Михасёнок (11-я минута), Даниил Лапин (33), Дмитрий Ябелов (34) и Эмиль Галиаскаров (37).

Евгений Попихин, главный тренер ХК «Молот»:

По игре — интересный матч был. Начали здорово, завладели инициативой. Потом соперник ее перехватил. Но когда был счет 2:1, где-то сыграло самолюбие, ребята завелись, ну и концовку провели здоров, забили нужные голы и со счетом 4:2 достойно выиграли. Хорошая игра, хорошая победа.

Следующий матч пермский клуб также проведет дома, 9 февраля, против «Рязани-ВДВ». Начало матча в 17:00.

29 января ХК «Молот» уступил в Кирово-Чепецке местной «Олимпии» в финальном матче выездной серии. Итоговый счёт матча 3:2 (1:1, 0:0, 2:1).

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#Спорт#Пермь#Хоккей#Молот
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