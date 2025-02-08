«Молот» побеждает на домашнем льду гостей из Нижнего Новгорода

По игре — интересный матч был. Начали здорово, завладели инициативой. Потом соперник ее перехватил. Но когда был счет 2:1, где-то сыграло самолюбие, ребята завелись, ну и концовку провели здоров, забили нужные голы и со счетом 4:2 достойно выиграли. Хорошая игра, хорошая победа.