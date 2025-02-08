Обвиняемый в двойном убийстве в Прикамье заключен под стражу

Posted 8 февраля, 13:24
Published 8 февраля, 13:24
Modified 8 февраля, 13:26
Updated 8 февраля, 13:26
В отношении обвиняемого в двойном убийстве в посёлке Северный Коммунар судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.
Следствием установлено, что ночью 6 февраля, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в одной из квартир в поселке Северный Коммунар Сивинского округа, в ходе ссоры нанес своему знакомому удары ножом в область груди и шеи, а также удары молотком в область головы. Затем нанес удары молотком в область головы матери последнего. От полученных телесных повреждений потерпевшие скончались на месте происшествия.
После совершенного преступления подозреваемый скрылся и был задержан 7 февраля в одном из пермских ТЦ.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).