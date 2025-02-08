Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании двойного убийства в Прикамье

Posted 8 февраля, 07:32
Published 8 февраля, 07:32
Modified 8 февраля, 08:17
Updated 8 февраля, 08:17
Председатель Следкома Александр Бастрыкин затребовал доклад об обстоятельствах убийства двух человек в Пермском крае. Об этом сообщает пресс-служба СКР.
6 февраля в одной из квартир в поселке Северный Коммунар Сивинского округа обнаружены тела 86-летней женщины и ее 52-летнего сына с признаками насильственной смерти.
Вчера, 7 февраля, был задержан подозреваемый, уроженец Средней Азии. Следствие ходатайствует об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).
Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе расследования уголовного дела.