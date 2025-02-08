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Posted 8 февраля, 07:32

Published 8 февраля, 07:32

Modified 8 февраля, 08:17

Updated 8 февраля, 08:17

В Следкоме ждут доклада о расследовании двойного убийства в Прикамье

Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании двойного убийства в Прикамье

8 февраля 2025, 07:32
Фото: СУ СКР по Пермскому краю.

В Следкоме ждут доклада о расследовании двойного убийства в Прикамье

Убийство произошло 6 февраля в Сивинском округе

Председатель Следкома Александр Бастрыкин затребовал доклад об обстоятельствах убийства двух человек в Пермском крае. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

6 февраля в одной из квартир в поселке Северный Коммунар Сивинского округа обнаружены тела 86-летней женщины и ее 52-летнего сына с признаками насильственной смерти.

Вчера, 7 февраля, был задержан подозреваемый, уроженец Средней Азии. Следствие ходатайствует об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе расследования уголовного дела.

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#Происшествия#Пермь#Двойное убийство#Александр Бастрыкин
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