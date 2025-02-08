В Октябрьском округе на пожаре этой ночью травмирована женщина

Posted 8 февраля, 08:05
Published 8 февраля, 08:05
Modified 8 февраля, 08:07
Updated 8 февраля, 08:07
Сообщение о пожаре в селе Леун в Октябрьском городском округе на улице Школьная поступило 8 февраля в 4:24. Подробности рассказывают в ГУ МЧС по Пермскому краю.
К месту вызова были направлены силы и средства в количестве девяти человек и четырёх единиц техники. На месте пожарными установлено, что происходит горение дома и сарая.
Погибших на пожаре нет. К сожалению, на пожаре имеется травмированная женщина.
Спасены шесть человек, которых разбудила соседка. Они были выведены через дверь.
Площадь пожара составила 162 квадратных метра. Локализован пожар в 4:45. Ликвидация открытого горения зафиксирована в 8:20.
В настоящее время сотрудниками управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства и причина пожара устанавливаются.
Вчера, 7 февраля, в Перми, в одном из частных домов по ул. Болотная произошел пожар. Спасатели вынесли из горящего помещения двух женщин и двух детей. Женщины 25, 50 лет и пятилетний мальчик погибли на месте. Восьмилетняя девочка скончалась в карете скорой помощи. По данным ГУ МЧС, 25-летняя девушка — мама мальчика, а ее свекровь — мама девочки.