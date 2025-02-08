В Октябрьском округе на пожаре этой ночью травмирована женщина

Вчера, 7 февраля, в Перми, в одном из частных домов по ул. Болотная произошел пожар. Спасатели вынесли из горящего помещения двух женщин и двух детей. Женщины 25, 50 лет и пятилетний мальчик погибли на месте. Восьмилетняя девочка скончалась в карете скорой помощи. По данным ГУ МЧС, 25-летняя девушка — мама мальчика, а ее свекровь — мама девочки.