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Posted 8 февраля, 05:30

Published 8 февраля, 05:30

Modified 8 февраля, 05:33

Updated 8 февраля, 05:33

В Прикамье вынесен приговор трем браконьерам, убившим двух лосей

В Пермском крае осуждены три браконьера

8 февраля 2025, 05:30
Фото: 1MI.

В Прикамье вынесен приговор трем браконьерам, убившим двух лосей

На счету охотников-нелегалов — два лося.

Суд в Пермском крае признал виновными в браконьерстве трёх мужчин, которые незаконно охотились на лосей. Подробности сообщают в краевом минприроды.

Три жителя Гайнского округа были задержаны в сентябре 2024 года во время патрулирования охотничьих угодий. Государственные охотничьи инспекторы и сотрудники управления Росгвардии с помощью запрещённых ловушек (петель) добыли двух лосей.

После задержания в отношении мужчин были возбуждены уголовные дела по статье УК РФ «Незаконная охота». Суд признал всех трёх жителей Гайнского округа виновными. Двум осуждённым было назначено наказание в виде штрафа в 40 тыс. рублей.

Третьему гражданину, имеющему судимость, условно-досрочно освобождённому на неотбытый срок на момент добычи лося, назначено наказание в виде 1,4 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Кроме того, мужчины возместили ущерб, причинённый охотничьим ресурсам РФ в размере 240 тыс. рублей.

В сентябре прошлого года в Бардымском округе местный житель уличен в браконьерстве. Он убил лося, сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.

#Общество#Браконьеры#Браконьерство#Лось
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