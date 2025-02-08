В Пермском крае осуждены три браконьера

Posted 8 февраля, 05:30
Published 8 февраля, 05:30
Modified 8 февраля, 05:33
Updated 8 февраля, 05:33
Суд в Пермском крае признал виновными в браконьерстве трёх мужчин, которые незаконно охотились на лосей. Подробности сообщают в краевом минприроды.
Три жителя Гайнского округа были задержаны в сентябре 2024 года во время патрулирования охотничьих угодий. Государственные охотничьи инспекторы и сотрудники управления Росгвардии с помощью запрещённых ловушек (петель) добыли двух лосей.
После задержания в отношении мужчин были возбуждены уголовные дела по статье УК РФ «Незаконная охота». Суд признал всех трёх жителей Гайнского округа виновными. Двум осуждённым было назначено наказание в виде штрафа в 40 тыс. рублей.
Третьему гражданину, имеющему судимость, условно-досрочно освобождённому на неотбытый срок на момент добычи лося, назначено наказание в виде 1,4 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Кроме того, мужчины возместили ущерб, причинённый охотничьим ресурсам РФ в размере 240 тыс. рублей.
В сентябре прошлого года в Бардымском округе местный житель уличен в браконьерстве. Он убил лося, сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.