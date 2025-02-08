В понедельник в Перми начнут разбирать ледовый городок на эспланаде

Posted 8 февраля, 11:02
Published 8 февраля, 11:02
Modified 8 февраля, 11:04
Updated 8 февраля, 11:04
С понедельника начнётся демонтаж новогодних украшений и ледового городка на эспланаде, которые радовали нас этой зимой. Об этом сообщает в соцсетях глава Перми Эдуард Соснин.
«Не упустите возможность посетить ледовый городок в эти выходные и провести это время с семьей и друзьями. Он работает с 10:00 до 22:00», — отмечает градоначальник.
Кроме того, он напоминает, что при благоприятных погодных условиях городские катки продолжат свою работу в течение всего февраля.
Ледовый городок «Большое пермское чаепитие», расположенный на эспланаде в центре Перми всю зиму работал с перерывами. Мешали то оттепели, то снегопады.