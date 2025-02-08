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Posted 8 февраля, 11:02

Published 8 февраля, 11:02

Modified 8 февраля, 11:04

Updated 8 февраля, 11:04

В Перми 10 февраля начнут разбирать ледовый городок на эспланаде

В понедельник в Перми начнут разбирать ледовый городок на эспланаде

8 февраля 2025, 11:02
Фото: properm.ru.

В Перми 10 февраля начнут разбирать ледовый городок на эспланаде

Сюжет
Ледовый городок
В Перми 10 февраля начнут разбирать ледовый городок на эспланаде

С понедельника начнётся демонтаж новогодних украшений и ледового городка на эспланаде, которые радовали нас этой зимой. Об этом сообщает в соцсетях глава Перми Эдуард Соснин.

«Не упустите возможность посетить ледовый городок в эти выходные и провести это время с семьей и друзьями. Он работает с 10:00 до 22:00», — отмечает градоначальник.

Кроме того, он напоминает, что при благоприятных погодных условиях городские катки продолжат свою работу в течение всего февраля.

Ледовый городок «Большое пермское чаепитие», расположенный на эспланаде в центре Перми всю зиму работал с перерывами. Мешали то оттепели, то снегопады.

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#Пермь#Ледовый городок#Эспланада
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