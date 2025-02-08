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Posted 8 февраля, 06:53

Published 8 февраля, 06:53

Modified 8 февраля, 06:55

Updated 8 февраля, 06:55

Во вторник, 11 февраля, в Очере простятся с двумя земляками, погибшими на СВО

Во вторник в Очере простятся с двумя земляками, погибшими в ходе СВО

8 февраля 2025, 06:53
Фото: 1MI.

Во вторник, 11 февраля, в Очере простятся с двумя земляками, погибшими на СВО

Сюжет
Военная операция на Украине
Оба они отправились служить по контракту в 2024 году.

Во вторник, 11 февраля, в Очерском округе простятся с двумя земляками, погибшими в ходе СВО. Об этом в официальном паблике сообщает администрация муниципалитета.

Так, 22 января 2025 года погиб Денис Казымов. На момент смерти ему было 29 лет.

Денис родился в Очере. Учился в Очерской средней школе № 3, по окончании школы поступил для продолжения обучения в Профессиональное училище № 72 г. Нытва для приобретения специальности мастер автопарка. В 2016 году приобрел профессию электрогазосварщика.

Работал на Очерском машиностроительном заводе токарем, строителем на Кировском заводе. Имел сына. В ноябре 2024 поступил на военную службу по контракту.

Прощание с Денисом Казымовым состоится во вторник 11 февраля:

— отпевание в 12:00 в Михайло-Архангельской церкви по адресу: Очер, ул. Ленина, д. 32.

— прощание в Очерском центральном доме культуры по адресу: Очер, ул. Коммунистическая, д. 6 с 13:00, гражданская панихида в 13:30.

В этот же день в Очерском округе простятся с Денисом Коробейниковым.

Он погиб 31 июля 2024 года.

Денис родился в д. Нижняя Талица Очерского района в 1992 году. Учился в Нижне-Талицкой школе, по окончанию поступил в Строгановский колледж и в 2011 году стал выпускником, имея специальность автомеханика.

В июне 2011 года поступил на военную службу по призыву. После армии поступил на работу в ООО «Талицкое», работал долгое время, зарекомендовал себя с положительной стороны.

В феврале 2019 года женился, родились дочка и сын. В феврале 2024 года Денис Коробейников, принял решение о поступлении на военную службу по контракту.

Прощание с погибшим состоится во вторник, 11 февраля, в Нижне-Талицкой школе по адресу: д. Н. Талица, ул. Школьная, д. 2 с 10:00, гражданская панихида в 10:45. Отпевание пройдет в Павловской церкви.

В Александровске 11 февраля простятся с погибшим в ходе СВО 50-летним земляком.

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#Военная операция на Украине#Сво
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