Во вторник в Очере простятся с двумя земляками, погибшими в ходе СВО

Posted 8 февраля, 06:53
Published 8 февраля, 06:53
Modified 8 февраля, 06:55
Updated 8 февраля, 06:55
Во вторник, 11 февраля, в Очерском округе простятся с двумя земляками, погибшими в ходе СВО. Об этом в официальном паблике сообщает администрация муниципалитета.
Так, 22 января 2025 года погиб Денис Казымов. На момент смерти ему было 29 лет.
Денис родился в Очере. Учился в Очерской средней школе № 3, по окончании школы поступил для продолжения обучения в Профессиональное училище № 72 г. Нытва для приобретения специальности мастер автопарка. В 2016 году приобрел профессию электрогазосварщика.
Работал на Очерском машиностроительном заводе токарем, строителем на Кировском заводе. Имел сына. В ноябре 2024 поступил на военную службу по контракту.
Прощание с Денисом Казымовым состоится во вторник 11 февраля:
— отпевание в 12:00 в Михайло-Архангельской церкви по адресу: Очер, ул. Ленина, д. 32.
— прощание в Очерском центральном доме культуры по адресу: Очер, ул. Коммунистическая, д. 6 с 13:00, гражданская панихида в 13:30.
В этот же день в Очерском округе простятся с Денисом Коробейниковым.
Он погиб 31 июля 2024 года.
Денис родился в д. Нижняя Талица Очерского района в 1992 году. Учился в Нижне-Талицкой школе, по окончанию поступил в Строгановский колледж и в 2011 году стал выпускником, имея специальность автомеханика.
В июне 2011 года поступил на военную службу по призыву. После армии поступил на работу в ООО «Талицкое», работал долгое время, зарекомендовал себя с положительной стороны.
В феврале 2019 года женился, родились дочка и сын. В феврале 2024 года Денис Коробейников, принял решение о поступлении на военную службу по контракту.
Прощание с погибшим состоится во вторник, 11 февраля, в Нижне-Талицкой школе по адресу: д. Н. Талица, ул. Школьная, д. 2 с 10:00, гражданская панихида в 10:45. Отпевание пройдет в Павловской церкви.
В Александровске 11 февраля простятся с погибшим в ходе СВО 50-летним земляком.