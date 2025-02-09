Давление, туман и гололед. Какая погода ждет пермяков в начале недели

Всю следующую неделю в Прикамье, как и по всей европейской территории России и на востоке страны, ожидается аномально высокое атмосферное давление. Как сообщают метеорологи, от Дальнего Востока до Британских островов, более чем на 8 тысяч километров с запада на восток, протянулся антициклон невероятных размеров. В его западном ядре (над Европейской частью России) атмосферное давление превышает 791 мм. рт.ст (1055 гПа). Он и определяет отсутствие осадков.