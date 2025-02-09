properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 февраля, 13:42

Published 9 февраля, 13:42

Modified 9 февраля, 13:45

Updated 9 февраля, 13:45

Давление, туман и гололед. Какая погода ждет пермяков в начале недели

Давление, туман и гололед. Какая погода ждет пермяков в начале недели

9 февраля 2025, 13:42
Фото: properm.ru.
На всей территорией России наблюдается аномально высокое атмосферное давление.

По данным Пермского ЦГМС 10 февраля местами в Прикамье ожидается сильное сложное (гололедно-изморозевое) отложение диаметром 35 мм и более. Также утром и в начале дня по прогнозу ожидается туман.

Ближайшей ночью температура воздуха опустится доя -9…-4°C. В горах и низинах до -14 °C. Преимущественно без осадков, местами по северу небольшой снег, местами гололедно-изморозевые отложения, туман, по востоку сильное сложное отложение. Ветер западный, юго-западный 3-8 м/с.

В понедельник днем таже -9…-4°C, также преимущественно без осадков, местами по северу небольшой снег, местами гололедно-изморозевые отложения, туман, по востоку сильное сложное отложение. Ветер западный, юго-западный 5-10 м/с

Всю следующую неделю в Прикамье, как и по всей европейской территории России и на востоке страны, ожидается аномально высокое атмосферное давление. Как сообщают метеорологи, от Дальнего Востока до Британских островов, более чем на 8 тысяч километров с запада на восток, протянулся антициклон невероятных размеров. В его западном ядре (над Европейской частью России) атмосферное давление превышает 791 мм. рт.ст (1055 гПа). Он и определяет отсутствие осадков.

В МЧС напоминают, в связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными явлениями возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение дорожно-транспортных происшествий на дорогах. Старайтесь не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, избегайте парковки личного автотранспорта рядом с ними.

#Общество#Прогноз погоды#Погода#Прогноз
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика