Давление, туман и гололед. Какая погода ждет пермяков в начале недели

Posted 9 февраля, 13:42
Published 9 февраля, 13:42
Modified 9 февраля, 13:45
Updated 9 февраля, 13:45
По данным Пермского ЦГМС 10 февраля местами в Прикамье ожидается сильное сложное (гололедно-изморозевое) отложение диаметром 35 мм и более. Также утром и в начале дня по прогнозу ожидается туман.
Ближайшей ночью температура воздуха опустится доя -9…-4°C. В горах и низинах до -14 °C. Преимущественно без осадков, местами по северу небольшой снег, местами гололедно-изморозевые отложения, туман, по востоку сильное сложное отложение. Ветер западный, юго-западный 3-8 м/с.
В понедельник днем таже -9…-4°C, также преимущественно без осадков, местами по северу небольшой снег, местами гололедно-изморозевые отложения, туман, по востоку сильное сложное отложение. Ветер западный, юго-западный 5-10 м/с
Всю следующую неделю в Прикамье, как и по всей европейской территории России и на востоке страны, ожидается аномально высокое атмосферное давление. Как сообщают метеорологи, от Дальнего Востока до Британских островов, более чем на 8 тысяч километров с запада на восток, протянулся антициклон невероятных размеров. В его западном ядре (над Европейской частью России) атмосферное давление превышает 791 мм. рт.ст (1055 гПа). Он и определяет отсутствие осадков.
В МЧС напоминают, в связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными явлениями возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение дорожно-транспортных происшествий на дорогах. Старайтесь не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, избегайте парковки личного автотранспорта рядом с ними.