Две мохнатые сотрудницы чусовской колонии вышли на пенсию и ищут дом

Как поясняют кинологи ФСИН, при наступлении предельного возраста все собаки отправляются на заслуженный отдых, и кинологи ищут для хвостатых напарников новых любящих хозяев. Бэсси и Звезда десять лет прослужили как патрульно-розыскные собаки, знают многие команды, владеют активно оборонительной реакцией поэтому станут отличным охранником для дома. У каждой из них есть ветеринарные книжки со всеми прививками и обследованиями.