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Posted 9 февраля, 13:59

Published 9 февраля, 13:59

Modified 9 февраля, 14:01

Updated 9 февраля, 14:01

Две мохнатые сотрудницы чусовской колонии вышли на пенсию и ищут дом

Две мохнатые сотрудницы чусовской колонии вышли на пенсию и ищут дом

9 февраля 2025, 13:59
Фото: Пресс-служба ГУ ФСИН по Пермскому краю.
Собак отдадут только в хорошие условия и опытному хозяину.

Сотрудники ИК-35 для особо опасных преступников в Чусовом ищут новый дом для Бэсси и Звезды, вышедших на пенсию служебных собак, сообщили в пресс-службе главка ФСИН. Овчарок 10 и 11 лет отдадут только в надежные руки, хозяину с опытом содержания служебных псов, уточняют в управлении.

Как поясняют кинологи ФСИН, при наступлении предельного возраста все собаки отправляются на заслуженный отдых, и кинологи ищут для хвостатых напарников новых любящих хозяев. Бэсси и Звезда десять лет прослужили как патрульно-розыскные собаки, знают многие команды, владеют активно оборонительной реакцией поэтому станут отличным охранником для дома. У каждой из них есть ветеринарные книжки со всеми прививками и обследованиями.

При подборе нового дома кинологи обязательно изучают личность новых потенциальных хозяев и условия содержания питомцев. Отправка на «пенсию» служебных собак по возрасту происходит после прохождения специальной комиссии: оценивается ее здоровье, психологические качества, навыки и реакция.

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#Общество#Собаки#Кинологи
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