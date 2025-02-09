Две мохнатые сотрудницы чусовской колонии вышли на пенсию и ищут дом

Posted 9 февраля, 13:59
Published 9 февраля, 13:59
Modified 9 февраля, 14:01
Updated 9 февраля, 14:01
Сотрудники ИК-35 для особо опасных преступников в Чусовом ищут новый дом для Бэсси и Звезды, вышедших на пенсию служебных собак, сообщили в пресс-службе главка ФСИН. Овчарок 10 и 11 лет отдадут только в надежные руки, хозяину с опытом содержания служебных псов, уточняют в управлении.
Как поясняют кинологи ФСИН, при наступлении предельного возраста все собаки отправляются на заслуженный отдых, и кинологи ищут для хвостатых напарников новых любящих хозяев. Бэсси и Звезда десять лет прослужили как патрульно-розыскные собаки, знают многие команды, владеют активно оборонительной реакцией поэтому станут отличным охранником для дома. У каждой из них есть ветеринарные книжки со всеми прививками и обследованиями.
При подборе нового дома кинологи обязательно изучают личность новых потенциальных хозяев и условия содержания питомцев. Отправка на «пенсию» служебных собак по возрасту происходит после прохождения специальной комиссии: оценивается ее здоровье, психологические качества, навыки и реакция.