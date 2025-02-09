Необученный персонал и заросли. В прокуратуре рассказали о нарушениях у энергетиков

Posted 9 февраля, 07:06
Published 9 февраля, 07:06
Modified 9 февраля, 07:08
Updated 9 февраля, 07:08
В ноябре 2024 года после массовых аварий на сетях электроснабжения прокурорами Березников, Еловского и Чердынского районов дана оценка состоянию охранных зон линий электропередач. Надзорный орган установил нарушения в части зарастания территорий под линиями электропередач кустами и деревьями. Это угрожает целостности электролиний, сообщили в прокуратуре.
По всем фактам выявленных нарушений территориальными прокурорами руководителям сетевых организаций внесены представления. Полное устранение нарушений оставлено на контроле органов прокуратуры. По инициативе прокуроров лица, виновные в ненадлежащем содержании охранных зон, привлечены к административной ответственности по ст. 9.11 КоАП РФ.
Проведенными прокурорами в 2023–2024 годах внеплановые проверки, связанные с электроснабжением, выявил недостатки при обеспечении территориальными сетевыми организациями надежности эксплуатации объектов электроэнергетики. В компаниях нет и не предусмотрено программ подготовки персонала к работе с оборудованием. Электрические станции находятся в ряде случаев в ненормативном состоянии. Выявлены и другие нарушения требований.
По данным фактам внесены представления восьми организациям, обслуживающим электросетевые объекты, выявленные нарушения устранены.
По обращениям граждан отмечаются факты поставки электрической энергии ненадлежащего качества. Например, в результате принятых Лысьвенским городским прокурором мер реагирования восстановлены права члена семьи участника специальной военной операции на получение электрической энергии нормативного уровня напряжения. Семье военного пересчитали размер платы за потребление электричества.
Отдельным направлением надзора в сфере электроэнергетики является соблюдение требований законодательства о технологическом присоединении, указывают в прокуратуре.
В частности, в результате рассмотрения внесенного прокуратурой Кировского района Перми представления сетевой организацией проведены работы по исполнению восьми договоров на технологическое присоединение к сетям электроснабжения, расположенных на территории одного садового некоммерческого товарищества. По инициативе прокуратуры района лицо, виновное за просрочку исполнения обязательств, привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ.