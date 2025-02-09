Необученный персонал и заросли. В прокуратуре рассказали о нарушениях у энергетиков

Проведенными прокурорами в 2023–2024 годах внеплановые проверки, связанные с электроснабжением, выявил недостатки при обеспечении территориальными сетевыми организациями надежности эксплуатации объектов электроэнергетики. В компаниях нет и не предусмотрено программ подготовки персонала к работе с оборудованием. Электрические станции находятся в ряде случаев в ненормативном состоянии. Выявлены и другие нарушения требований.