Пермские ученые учат нейросеть распознавать симптомы болезни Паркинсона по голосу

Сейчас ведется анкетирование, подтверждение клинического статуса, сбор аудио- и видеоматериалов. Для этого около 100 пациентам с подтвержденным диагнозом болезни Паркинсона даются задания для оценки речи. Во время их выполнения производится аудиофиксация голоса и видеофиксация мимики исследуемых. Эти файлы обработают для выявления характерных паттернов нарушения речи и движений. Результаты используют для создания нейросети для ранней диагностики болезни Паркинсона.



«Опасность болезни Паркинсона в том, что первые клинические симптомы проявляются, когда более 50% нервных клеток в головном мозге уже погибли», — поясняет важность исследования ординатор кафедры неврологии Анна Пигасова.



По словам врачей, практически каждый пациент с нейродегенеративным заболеванием имеет изменения в речи, которые проявляются задолго до нарушений двигательной активности. Их классификация требовала объективной оценки, что на слух сделать нельзя. Поэтому параллельно исследуются пациенты с болезнью Паркинсона, с боковым амиотрофическим склерозом и дети с различными нарушениями речи, что в будущем позволит врачам точно ставить диагноз.



Сбор информации продлится до мая, затем ученые и врачи приступят к анализу, который будет использован для обучения нейросети и создания приложения. По замыслу авторов идеи, программа позволит на основании 40-50-секундной записи речевого модуля человека определить наличие или отсутствие у него расстройства, сигнализирующего о развитии болезни Паркинсона.