Пермские ученые учат нейросеть распознавать симптомы болезни Паркинсона по голосу

Posted 9 февраля, 10:22
Published 9 февраля, 10:22
Modified 9 февраля, 10:24
Updated 9 февраля, 10:24
Ученые Пермских классического и медицинского университета разрабатывают программы для искусственного интеллекта, которые помогут выявить болезнь Паркинсона на ранних стадиях. Это совместная работа вузов и Минздрава, предполагается, что нейросети можно будет использовать для массового скрининга населения, рассказали в региональном Минсвязи.
По словам завкафедрой неврологии и медицинской генетики ПГМУ, профессора Юлии Каракуловой, разработка ведется вместе со Школой для пациентов с болезнью Паркинсона. Объединение пациентов помогает систематизировать подходы к их обучению навыкам жизни с заболеванием, получить уникальную обратную связь об эффективности применяемой тактики лечения.
«Крайне важно выявить болезнь на ранней стадии, когда явных клинических проявлений еще нет. Так родилась идея создать программный продукт на основе искусственного интеллекта, который с максимальной точностью будет определять такие паттерны по голосу пациента. Ученые кафедры теоретического и прикладного языкознания ПГНИУ предложили методики сбора материала, который в последующем будет обработан и станет основой речевых модулей приложения для выявления отклонений от нормы и определения стадии болезни», — приводят в релизе слова профессора Каракуловой.
Сейчас ведется анкетирование, подтверждение клинического статуса, сбор аудио- и видеоматериалов. Для этого около 100 пациентам с подтвержденным диагнозом болезни Паркинсона даются задания для оценки речи. Во время их выполнения производится аудиофиксация голоса и видеофиксация мимики исследуемых. Эти файлы обработают для выявления характерных паттернов нарушения речи и движений. Результаты используют для создания нейросети для ранней диагностики болезни Паркинсона.
«Опасность болезни Паркинсона в том, что первые клинические симптомы проявляются, когда более 50% нервных клеток в головном мозге уже погибли», — поясняет важность исследования ординатор кафедры неврологии Анна Пигасова.
По словам врачей, практически каждый пациент с нейродегенеративным заболеванием имеет изменения в речи, которые проявляются задолго до нарушений двигательной активности. Их классификация требовала объективной оценки, что на слух сделать нельзя. Поэтому параллельно исследуются пациенты с болезнью Паркинсона, с боковым амиотрофическим склерозом и дети с различными нарушениями речи, что в будущем позволит врачам точно ставить диагноз.
Сбор информации продлится до мая, затем ученые и врачи приступят к анализу, который будет использован для обучения нейросети и создания приложения. По замыслу авторов идеи, программа позволит на основании 40-50-секундной записи речевого модуля человека определить наличие или отсутствие у него расстройства, сигнализирующего о развитии болезни Паркинсона.