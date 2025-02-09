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Posted 9 февраля, 09:42

Published 9 февраля, 09:42

Modified 9 февраля, 09:44

Updated 9 февраля, 09:44

Пермячку в санатории «Красный Яр» на Масленицу травмировали и напугали

Пермячку в санатории «Красный Яр» на Масленицу травмировали и напугали

9 февраля 2025, 09:42
Фото: properm.ru.
Женщина потребовала от ЗАО «Курорт Ключи» компенсацию за доставленные неприятности.

Отдых 76-летней пермячки Нины У. в санатории «Красный Яр» в марте прошлого года закончился травмами, испорченным настроением и судом. Женщине удалось получить за страдания от ЗАО «Курорт Ключи» (юридическое лицо санатория) 50 тыс. рублей компенсации вреда.

Как рассказали в суде, 17 марта прошлого года женщина пошла на организованный администрацией санатория праздник Масленицы. Для его проведения на центральной площади санатория соорудили место для развлечений, а в его центре поставили большую деревянную печку.

Во время народных гуляний конструкция не выдержала напора отдыхающих. Печка упала прямо на пенсионерку Нину У. и придавила ее к земле. В результате ЧП пожилая женщина была напугана и получила сильные ушибы. Некоторое время она пыталась получить с ЗАО «Курорт Ключи» добровольную компенсацию, но не добившись ничего, пришла в суд. Иск Нины У., ее интересы защищала прокуратура, в начале декабря прошлого года поступил в Дзержинский районный суд в Перми.

Пенсионерка потребовала за свои страдания на отдыхе выплатить ей 150 тыс. рублей.

В ходе рассмотрения дела стороны достигли соглашения, по которому санаторий до конца февраля 2025 года выплачивает женщине 50 тыс. рублей, а она отказывается от своих претензий. Суд утвердил мировое соглашение на указанных условиях и прекратил производство по делу.

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#Происшествия#Общество#Суд#Прокуратура
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