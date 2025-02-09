Пермячку в санатории «Красный Яр» на Масленицу травмировали и напугали

Posted 9 февраля, 09:42
Published 9 февраля, 09:42
Modified 9 февраля, 09:44
Updated 9 февраля, 09:44
Отдых 76-летней пермячки Нины У. в санатории «Красный Яр» в марте прошлого года закончился травмами, испорченным настроением и судом. Женщине удалось получить за страдания от ЗАО «Курорт Ключи» (юридическое лицо санатория) 50 тыс. рублей компенсации вреда.
Как рассказали в суде, 17 марта прошлого года женщина пошла на организованный администрацией санатория праздник Масленицы. Для его проведения на центральной площади санатория соорудили место для развлечений, а в его центре поставили большую деревянную печку.
Во время народных гуляний конструкция не выдержала напора отдыхающих. Печка упала прямо на пенсионерку Нину У. и придавила ее к земле. В результате ЧП пожилая женщина была напугана и получила сильные ушибы. Некоторое время она пыталась получить с ЗАО «Курорт Ключи» добровольную компенсацию, но не добившись ничего, пришла в суд. Иск Нины У., ее интересы защищала прокуратура, в начале декабря прошлого года поступил в Дзержинский районный суд в Перми.
Пенсионерка потребовала за свои страдания на отдыхе выплатить ей 150 тыс. рублей.
В ходе рассмотрения дела стороны достигли соглашения, по которому санаторий до конца февраля 2025 года выплачивает женщине 50 тыс. рублей, а она отказывается от своих претензий. Суд утвердил мировое соглашение на указанных условиях и прекратил производство по делу.