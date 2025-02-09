Пермячку в санатории «Красный Яр» на Масленицу травмировали и напугали

Во время народных гуляний конструкция не выдержала напора отдыхающих. Печка упала прямо на пенсионерку Нину У. и придавила ее к земле. В результате ЧП пожилая женщина была напугана и получила сильные ушибы. Некоторое время она пыталась получить с ЗАО «Курорт Ключи» добровольную компенсацию, но не добившись ничего, пришла в суд. Иск Нины У., ее интересы защищала прокуратура, в начале декабря прошлого года поступил в Дзержинский районный суд в Перми.