Псы раздора. В Краснокамске сосед по коммуналке устроил семье веселую жизнь

Posted 9 февраля, 12:45
Published 9 февраля, 12:45
Modified 9 февраля, 12:47
Updated 9 февраля, 12:47
Краснокамский городской суд приговорил местного жителя за периодические побои и травлю (ч.2 ст. 116.1 УК РФ) соседей по коммуналке к году и пяти месяцам колонии общего режима. После проведенной психолого-психиатрической экспертизы суд в качестве меры медицинского характера также установил для мужчины принудительное наблюдение и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях. В пользу потерпевших соседей с осужденного взыскана компенсация морального вреда. Приговор в законную силу не вступил.
Еще в 2023 году соседи по коммунальной квартире жили как одна семья. Но внезапно один из них натравил на живущего в квартире приятеля свою немецкую овчарку, побил его и распылил в глаза раздражающее вещество. Овчарку у мужчины забрали по приговору мирового судьи как орудие преступления.
Гражданин недолго жил один, и вскоре без разрешения соседей завел у себя в комнате двух щенков породы кане-корсо. Подрощенные псы разгуливали по всей квартире, кидались на соседей, и это стало началом большой коммунальной войны.
Любитель больших собак устроил соседям по квартире настоящий ад: давал им грызть чужую обувь, выпускал на общую территорию. Сам он тоже измывался над теми, кто жил с ним на одной площади: перекрывал воду, пока те мылись в общей ванной, выключал машинку во время стирки, пачкал посуду, провоцировал любые возможные конфликты.
В конце мая прошлого года мужчины столкнулись на улице. Вместо приветствия собаковод поднял с земли штакетину с гвоздями и нанес не менее пяти ударов по голове и телу оппонента. Потерпевшему вызвали «скорую помощь», мужчине потребовалась госпитализация. В июне в ходе очередного конфликта агрессор стал беспричинно кидаться различными предметами и попал палкой в сына соседей. Несовершеннолетнему потом долго пришлось лечить ссадины. Все это вынудило потерпевшим обратиться за помощью в полицию.