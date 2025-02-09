Псы раздора. В Краснокамске сосед по коммуналке устроил семье веселую жизнь

В конце мая прошлого года мужчины столкнулись на улице. Вместо приветствия собаковод поднял с земли штакетину с гвоздями и нанес не менее пяти ударов по голове и телу оппонента. Потерпевшему вызвали «скорую помощь», мужчине потребовалась госпитализация. В июне в ходе очередного конфликта агрессор стал беспричинно кидаться различными предметами и попал палкой в сына соседей. Несовершеннолетнему потом долго пришлось лечить ссадины. Все это вынудило потерпевшим обратиться за помощью в полицию.