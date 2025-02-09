properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 февраля, 12:45

Published 9 февраля, 12:45

Modified 9 февраля, 12:47

Updated 9 февраля, 12:47

Псы раздора. В Краснокамске сосед по коммуналке устроил семье веселую жизнь

Псы раздора. В Краснокамске сосед по коммуналке устроил семье веселую жизнь

9 февраля 2025, 12:45
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Коммунальный рай
Мужчина начал конфликтовать с соседями, не разделявшими его любовь к служебным собакам.

Краснокамский городской суд приговорил местного жителя за периодические побои и травлю (ч.2 ст. 116.1 УК РФ) соседей по коммуналке к году и пяти месяцам колонии общего режима. После проведенной психолого-психиатрической экспертизы суд в качестве меры медицинского характера также установил для мужчины принудительное наблюдение и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях. В пользу потерпевших соседей с осужденного взыскана компенсация морального вреда. Приговор в законную силу не вступил.

Еще в 2023 году соседи по коммунальной квартире жили как одна семья. Но внезапно один из них натравил на живущего в квартире приятеля свою немецкую овчарку, побил его и распылил в глаза раздражающее вещество. Овчарку у мужчины забрали по приговору мирового судьи как орудие преступления.

Гражданин недолго жил один, и вскоре без разрешения соседей завел у себя в комнате двух щенков породы кане-корсо. Подрощенные псы разгуливали по всей квартире, кидались на соседей, и это стало началом большой коммунальной войны.

Любитель больших собак устроил соседям по квартире настоящий ад: давал им грызть чужую обувь, выпускал на общую территорию. Сам он тоже измывался над теми, кто жил с ним на одной площади: перекрывал воду, пока те мылись в общей ванной, выключал машинку во время стирки, пачкал посуду, провоцировал любые возможные конфликты.

В конце мая прошлого года мужчины столкнулись на улице. Вместо приветствия собаковод поднял с земли штакетину с гвоздями и нанес не менее пяти ударов по голове и телу оппонента. Потерпевшему вызвали «скорую помощь», мужчине потребовалась госпитализация. В июне в ходе очередного конфликта агрессор стал беспричинно кидаться различными предметами и попал палкой в сына соседей. Несовершеннолетнему потом долго пришлось лечить ссадины. Все это вынудило потерпевшим обратиться за помощью в полицию.

#Происшествия#Общество#Коммунальный рай#Суд
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика