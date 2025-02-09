Узнали подробности «преступления века» с кражей видеокарты из маркетплейса в Перми

Именно на адрес данного ПВЗ в Мотовлихе геймеры и заказали видеокарту GeForce. Матвей пришел за заказом, Владимир, выдал ее другу. После этого молодой человек зашел в примерочную и достал ее из упаковки, вышел и заявил, что он возвращает товар. На следующий день Владимир уволился и они уехали домой. А деньги продавцу за пропавшую видеокарту пришлось возвращать собственнику ПВЗ. Позднее вся схема вскрылась.