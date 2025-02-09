Узнали подробности «преступления века» с кражей видеокарты из маркетплейса в Перми

Posted 9 февраля, 04:30
Published 9 февраля, 04:30
Modified 9 февраля, 04:32
Updated 9 февраля, 04:32
Как рассказали журналисту Properm.ru в пресс-службе главка МВД, владелец маркетплейса, у которого два геймера украли видеокарту, обратился в полицию 28 января. Мужчина написал в отделе полиции Мотовилихинского района заявление о том, что житель Санкт-Петербурга обманным путем завладел видеокартой. Потерпевшему был нанесен ущерб в сумме 143 тыс. рублей.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело (по ч. 2 ст. 159 УК РФ). Сейчас проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий.
Вчера Telegram-канал BAZA рассказал, что два геймера специально приехали в Пермь из Санкт-Петербурга, чтобы разыграть спецоперацию и украсть видеокарту за 143 тыс. рублей.
«Матвей и Владимир познакомились друг с другом во время одной из каток в онлайн-игре. Сдружившись, они придумали план, как без денег заполучить вожделенную для всех геймеров видеокарту. Ребята купили два билета на самолёт до Перми, сняли там жильё, и Владимир сразу устроился на работу в местный ПВЗ одного из маркетплейсов», — говорится в сообщении.
Именно на адрес данного ПВЗ в Мотовлихе геймеры и заказали видеокарту GeForce. Матвей пришел за заказом, Владимир, выдал ее другу. После этого молодой человек зашел в примерочную и достал ее из упаковки, вышел и заявил, что он возвращает товар. На следующий день Владимир уволился и они уехали домой. А деньги продавцу за пропавшую видеокарту пришлось возвращать собственнику ПВЗ. Позднее вся схема вскрылась.