В год 80-летия Победы почетными гражданами Перми станут ветераны

Posted 9 февраля, 06:05
Published 9 февраля, 06:05
Modified 9 февраля, 06:07
Updated 9 февраля, 06:07
Глава Перми Эдуард Соснин внес на рассмотрение городской думы изменения в положение о почетном звании «Почетный гражданин Перми», обратили внимание журналисты «КоммерсантЪ-Прикамье». Поправками регламентируется присвоение этого звания участникам Великой Отечественной войны. В документе говорится, что эти изменения вносятся в ознаменовании 80-летия Победы в Великой Отечественной Войне.
По словам собеседника издания в мэрии, предложенные изменения позволят присвоить звания почетного гражданина всем пермским ветеранам войны. Ранее такое предложение высказал Президент РФ Владимир Путин.
«Для всех нас примером безусловного патриотизма, конечно же, являются ветераны Великой Отечественной войны. Они — главные участники предстоящего праздника. Им, их нуждам — самое пристальное, сердечное внимание. Прошу губернаторов, мэров, представителей власти на местах в ближайшее время встретиться с нашими ветеранами лично. Узнать, какие вопросы, проблемы их тревожат, и обеспечить их решение», — сказал Путин на заседании Российского организационного комитета «Победа».
Поэтому в этом году все муниципалитеты Пермского края, включая Пермь, присвоят звания почетных граждан всем ветеранам Великой Отечественной. В Перми около тридцати ветеранов, младшему из них 95 лет.
Ранее звание «Почетный гражданин» присваивалось жителям города из числе политиков, общественных деятелей, ученых, спортсменов, бизнесменов.