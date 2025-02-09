В год 80-летия Победы почетными гражданами Перми станут ветераны

«Для всех нас примером безусловного патриотизма, конечно же, являются ветераны Великой Отечественной войны. Они — главные участники предстоящего праздника. Им, их нуждам — самое пристальное, сердечное внимание. Прошу губернаторов, мэров, представителей власти на местах в ближайшее время встретиться с нашими ветеранами лично. Узнать, какие вопросы, проблемы их тревожат, и обеспечить их решение», — сказал Путин на заседании Российского организационного комитета «Победа».