В Кизеле в общежитии сегодня утром взорвался газ

Posted 9 февраля, 10:39
Published 9 февраля, 10:39
Modified 9 февраля, 10:49
Updated 9 февраля, 10:49
В Кизеле следователи СК России устанавливают обстоятельства хлопка газовоздушной смеси и обрушения части межкомнатной стены в общежитии по ул. Пролетарской, 57. Свою проверку проводит прокуратура. По информации МЧС, сообщение о пожаре поступило сегодня в 10 часов 40 минут. Погибших и пострадавших на пожаре нет. Из соседних посещений спасены семь человек, в том числе один ребенок.
На месте происшествия находится прокурор города Александр Щербинин для координации работы экстренных служб, правоохранительных органов.
По имеющейся информации, хозяйка комнаты в ней долгое время не жила.
Предварительно следствием установлено, что в утром 9 февраля в одном из кизеловских общежитий произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате которого обрушилась часть межкомнатной стены, сообщают в СКР.
Сейчас следователями и следователями-криминалистами регионального следственного управления проводится осмотр места происшествия и иные проверочные мероприятия, направленные на установления всех обстоятельств произошедшего.