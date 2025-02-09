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Posted 9 февраля, 10:39

Published 9 февраля, 10:39

Modified 9 февраля, 10:49

Updated 9 февраля, 10:49

В Кизеле в общежитии сегодня утром взорвался газ

В Кизеле в общежитии сегодня утром взорвался газ

9 февраля 2025, 10:39
Фото: СУ СК по Пермскому краю.
Хозяйка комнаты, сообщают очевидцы, давно не жила в общежитии.

В Кизеле следователи СК России устанавливают обстоятельства хлопка газовоздушной смеси и обрушения части межкомнатной стены в общежитии по ул. Пролетарской, 57. Свою проверку проводит прокуратура. По информации МЧС, сообщение о пожаре поступило сегодня в 10 часов 40 минут. Погибших и пострадавших на пожаре нет. Из соседних посещений спасены семь человек, в том числе один ребенок.

На месте происшествия находится прокурор города Александр Щербинин для координации работы экстренных служб, правоохранительных органов.

По имеющейся информации, хозяйка комнаты в ней долгое время не жила.

Предварительно следствием установлено, что в утром 9 февраля в одном из кизеловских общежитий произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате которого обрушилась часть межкомнатной стены, сообщают в СКР.

Сейчас следователями и следователями-криминалистами регионального следственного управления проводится осмотр места происшествия и иные проверочные мероприятия, направленные на установления всех обстоятельств произошедшего.

#Происшествия#Прокуратура#Взрыв газа#Взрыв бытового газа#Взрыв газа в Кизеле
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