В Кизеле в общежитии сегодня утром взорвался газ

В Кизеле следователи СК России устанавливают обстоятельства хлопка газовоздушной смеси и обрушения части межкомнатной стены в общежитии по ул. Пролетарской, 57. Свою проверку проводит прокуратура. По информации МЧС, сообщение о пожаре поступило сегодня в 10 часов 40 минут. Погибших и пострадавших на пожаре нет. Из соседних посещений спасены семь человек, в том числе один ребенок.