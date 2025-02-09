properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 февраля, 08:23

Published 9 февраля, 08:23

Modified 9 февраля, 08:25

Updated 9 февраля, 08:25

В Перми из-за реконструкции шоссе Космонавтов передвинут пешеходный переход

В Перми из-за реконструкции шоссе Космонавтов передвинут пешеходный переход

9 февраля 2025, 08:23
Фото: 1MI.
Сюжет
Пермская езда
Автомобилистов и пешеходов просят быть внимательными и заранее планировать передвижения.

Завтра, 10 февраля, из-за реконструкции шоссе Космонавтов пермяки не найдут на привычном месте остановку и пешеходный переход перед перекрестком с улицей Мильчакова, сообщают сегодня в Минтрансе региона. С 10 по 24 февраля на реконструируемом участке в районе дома по шоссе Космонавтов, 48 временно будет перенесен регулируемый пешеходный переход вместе со светофором, а также по ходу движения будет сдвинута автобусная остановка «Мильчакова» (по направлению от рынка).

Фото: Скриншот карты

Как сообщают в ГКУ Центр безопасности дорожного движения Пермского края, ограничение вводится для обеспечения безопасности дорожного движения при проведении работ по устройству дорожной одежды на автомобильной дороге по ул. Крисанова.

Жителей города просят с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать маршрут поездок.

В ноябре прошлого года из-за строительства автодороги продлили перекрытие части ул. Крисанова. В период до 1 августа 2025 года для движения транспорта будет закрыт участок улицы от шоссе Космонавтов до Пушкина.

До конца 2025 года подрядчик обязан построить основной ход дороги от шоссе Космонавтов до улицы Пушкина, мост в долине реки Данилихи по ул. Крисанова, соединяющий ул. Пушкина и шоссе Космонавтов, реконструировать ул. Пушкина и переустроить трамвайные пути на всем протяжении участка. Кроме того, планируется построить проезд по ул. Крылова, обустроить ливневую канализацию и локальное очистное сооружение, установить новые остановки общественного транспорта и шумозащитные экраны.

Участок улицы Крисанова в Перми закрыли почти на девять месяцев
Узнать подробнее
#Общество#Пермская езда#Касается каждого#Дороги
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика