В Перми из-за реконструкции шоссе Космонавтов передвинут пешеходный переход

Завтра, 10 февраля, из-за реконструкции шоссе Космонавтов пермяки не найдут на привычном месте остановку и пешеходный переход перед перекрестком с улицей Мильчакова, сообщают сегодня в Минтрансе региона. С 10 по 24 февраля на реконструируемом участке в районе дома по шоссе Космонавтов, 48 временно будет перенесен регулируемый пешеходный переход вместе со светофором, а также по ходу движения будет сдвинута автобусная остановка «Мильчакова» (по направлению от рынка).