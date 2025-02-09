В Перми из-за реконструкции шоссе Космонавтов передвинут пешеходный переход

Posted 9 февраля, 08:23
Published 9 февраля, 08:23
Modified 9 февраля, 08:25
Updated 9 февраля, 08:25
Завтра, 10 февраля, из-за реконструкции шоссе Космонавтов пермяки не найдут на привычном месте остановку и пешеходный переход перед перекрестком с улицей Мильчакова, сообщают сегодня в Минтрансе региона. С 10 по 24 февраля на реконструируемом участке в районе дома по шоссе Космонавтов, 48 временно будет перенесен регулируемый пешеходный переход вместе со светофором, а также по ходу движения будет сдвинута автобусная остановка «Мильчакова» (по направлению от рынка).
Как сообщают в ГКУ Центр безопасности дорожного движения Пермского края, ограничение вводится для обеспечения безопасности дорожного движения при проведении работ по устройству дорожной одежды на автомобильной дороге по ул. Крисанова.
Жителей города просят с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать маршрут поездок.
В ноябре прошлого года из-за строительства автодороги продлили перекрытие части ул. Крисанова. В период до 1 августа 2025 года для движения транспорта будет закрыт участок улицы от шоссе Космонавтов до Пушкина.
До конца 2025 года подрядчик обязан построить основной ход дороги от шоссе Космонавтов до улицы Пушкина, мост в долине реки Данилихи по ул. Крисанова, соединяющий ул. Пушкина и шоссе Космонавтов, реконструировать ул. Пушкина и переустроить трамвайные пути на всем протяжении участка. Кроме того, планируется построить проезд по ул. Крылова, обустроить ливневую канализацию и локальное очистное сооружение, установить новые остановки общественного транспорта и шумозащитные экраны.