Роспотребнадзор: в Прикамье водопроводная вода лучше, чем в других регионов

В Роспотребнадзоре рассказали о качестве и безопасности обеспечения жителей Прикамья питьевой водой. По данным ведомства, в регионе официально действует 929 водопроводов, забирающих воду из 1163 источников, в т. ч. 20 поверхностных. За прошлый год санитарные врачи нашли 1144 нарушения при подаче воды в дома.