Роспотребнадзор: в Прикамье водопроводная вода лучше, чем в других регионов

Posted 9 февраля, 04:57
Published 9 февраля, 04:57
Modified 9 февраля, 07:23
Updated 9 февраля, 07:23
В Роспотребнадзоре рассказали о качестве и безопасности обеспечения жителей Прикамья питьевой водой. По данным ведомства, в регионе официально действует 929 водопроводов, забирающих воду из 1163 источников, в т. ч. 20 поверхностных. За прошлый год санитарные врачи нашли 1144 нарушения при подаче воды в дома.
За прошлый год было проведено 90 проверок в отношении водоснабжающих организаций, обследовано 696 объектов водоснабжения. За нарушения сотрудники Роспотребнадзора наложили 143 штрафа на общую сумму 1,8 млн. рублей. В отношении коммунальщиков в суды направили 66 исковых заявлений. Руководители водоснабжающих организаций получили 22 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований к качеству и безопасности питьевой воды.
Все выданные по результатам предписания об устранении выявленных нарушений законодательства находятся на контроле Управления.
Помимо надзорных мероприятий, Управлением проводится постоянный мониторинг качества питьевой воды на территории края. Мониторинг проводится в 236 точках контроля качества воды централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, включая точки на поверхностных и подземных источниках, магистральных водопроводах и распределительной сети. Ежегодно в рамках мониторинга качества воды проводится более 40 000 исследований.
В 2024 году удельный вес проб питьевой воды, не отвечающих гигиеническим нормативам в распределительной сети, составил 3,5% по санитарно-химическим показателям и 1,86% по микробиологическим показателям (среднероссийский показатель в 2023 году 12% и 2,6% соответственно).