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Posted 10 февраля, 10:21

Published 10 февраля, 10:21

Modified 10 февраля, 10:23

Updated 10 февраля, 10:23

Тимур Бекмансуров выбрал людный день для атаки на ПГНИУ

Бекмансуров специально выбрал людный день для атаки на ПГНИУ

10 февраля 2025, 10:21
Фото: properm.ru.

Тимур Бекмансуров выбрал людный день для атаки на ПГНИУ

Сюжет
ПГНИУ
К такому выводу пришли в суде.

Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в ПГНИУ именно в тот день, когда в вузе было наибольшее количество людей, и специально стрелял по скоплению студентов, чтобы было больше жертв. К такому выводу на основании материалов суда пришли в РИА Новости.

«Для совершения массового убийства выбрал день, когда в учебном заведении будет наибольшее число студентов. Во время совершения преступления стрелял как по скоплению людей, так и прицельно в жизненно важные органы потерпевших… Осознавал, что стрельба в учебном заведении неминуемо приведет к многочисленным жертвам», — говорится в материалах суда, отмечает издание.

По мнению авторов судебных документов, Бекмансуров стрелял внутри вуза, чтобы спровоцировать давку и панику, поддавшись которой люди стали выпрыгивать из окон и получили травмы.

Студент юридического факультета Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в ПГНИУ 20 сентября 2021 года. Он убил шестерых человек, еще 20 — ранил. Кроме того, более 30 пермяков пострадали, когда пытаясь спастись, бежали и выпрыгивали из окон. 28 декабря 2022 года убийцу приговорили к пожизненному заключению. В июне 2023 года апелляционный суд в Нижнем Новгороде оставил это наказание без изменения. Осужденный направил кассационную жалобу в Верховный суд, который оставил приговор без изменения.

Адвокаты Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в ПГНИУ и убившего шесть человек, пытаются доказать, что их подзащитный болен.

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