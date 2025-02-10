Бекмансуров специально выбрал людный день для атаки на ПГНИУ

Posted 10 февраля, 10:21
Published 10 февраля, 10:21
Modified 10 февраля, 10:23
Updated 10 февраля, 10:23
Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в ПГНИУ именно в тот день, когда в вузе было наибольшее количество людей, и специально стрелял по скоплению студентов, чтобы было больше жертв. К такому выводу на основании материалов суда пришли в РИА Новости.
«Для совершения массового убийства выбрал день, когда в учебном заведении будет наибольшее число студентов. Во время совершения преступления стрелял как по скоплению людей, так и прицельно в жизненно важные органы потерпевших… Осознавал, что стрельба в учебном заведении неминуемо приведет к многочисленным жертвам», — говорится в материалах суда, отмечает издание.
По мнению авторов судебных документов, Бекмансуров стрелял внутри вуза, чтобы спровоцировать давку и панику, поддавшись которой люди стали выпрыгивать из окон и получили травмы.
Студент юридического факультета Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в ПГНИУ 20 сентября 2021 года. Он убил шестерых человек, еще 20 — ранил. Кроме того, более 30 пермяков пострадали, когда пытаясь спастись, бежали и выпрыгивали из окон. 28 декабря 2022 года убийцу приговорили к пожизненному заключению. В июне 2023 года апелляционный суд в Нижнем Новгороде оставил это наказание без изменения. Осужденный направил кассационную жалобу в Верховный суд, который оставил приговор без изменения.
Адвокаты Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в ПГНИУ и убившего шесть человек, пытаются доказать, что их подзащитный болен.