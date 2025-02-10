Бекмансуров специально выбрал людный день для атаки на ПГНИУ

Студент юридического факультета Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в ПГНИУ 20 сентября 2021 года. Он убил шестерых человек, еще 20 — ранил. Кроме того, более 30 пермяков пострадали, когда пытаясь спастись, бежали и выпрыгивали из окон. 28 декабря 2022 года убийцу приговорили к пожизненному заключению. В июне 2023 года апелляционный суд в Нижнем Новгороде оставил это наказание без изменения. Осужденный направил кассационную жалобу в Верховный суд, который оставил приговор без изменения.