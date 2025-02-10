Бывшего директора пермского «Витуса» оставили в СИЗО

Землю под строительство домов в Кудымкаре компания «Квадра групп» получила в 2015 году. По планам муниципалитета, один дом должен был идти под расселение ветхого жилья, другой — для детей-сирот. Как в 2019 году Properm.ru рассказывал глава Кудымкара Иван Мехоношин, «В мае 2017 года он прекратил все работы. Здание заведено под крышу, окна сделаны. Общая стоимость проекта составила 67 млн рублей, из них около 25% должны были быть муниципальные деньги (около 17 млн рублей), остальное — должно было поступить из краевого бюджета. Схема была такая: подрядчик строит сад на свои деньги, а мы его выкупаем. Но застройщик не смог. Бюджетные средства остались зарезервированы. Сейчас вместе с краем мы ищем другого подрядчика, который должен будет выкупить здание, достроить и продать нам».