Бывшего директора пермского «Витуса» оставили в СИЗО

Posted 10 февраля, 10:20
Published 10 февраля, 10:20
Modified 10 февраля, 11:48
Updated 10 февраля, 11:48
Экс-директор инвестиционной компании «Витус» Дмитрий Седов, представлявший последнее время столичного застройщика ООО «Квадра групп», не смог обжаловать свой арест в СИЗО. Сегодня, 10 февраля, судья Пермского краевого суда Юрий Сайфутдинов отказал его адвокатам в удовлетворении апелляционной жалобы на избранную Свердловским районным судом меру пресечения. Он останется в СИЗО до 9 апреля.
Дмитрий Седов проходит обвиняемым по уголовному делу о выполнении работ, не соответствующих требованиям безопасности, связанной со строителем домов для детей-сирот в Кудымкаре. 21 ноября 2024 года администрации Кудымкарского района взыскала в арбитражном суде с ООО «Квадра групп» 42,5 млн рублей ущерба за нарушениями строительных норм и правил при строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кудымкар, ул. Виталия Онькова, 24б.
Землю под строительство домов в Кудымкаре компания «Квадра групп» получила в 2015 году. По планам муниципалитета, один дом должен был идти под расселение ветхого жилья, другой — для детей-сирот. Как в 2019 году Properm.ru рассказывал глава Кудымкара Иван Мехоношин, «В мае 2017 года он прекратил все работы. Здание заведено под крышу, окна сделаны. Общая стоимость проекта составила 67 млн рублей, из них около 25% должны были быть муниципальные деньги (около 17 млн рублей), остальное — должно было поступить из краевого бюджета. Схема была такая: подрядчик строит сад на свои деньги, а мы его выкупаем. Но застройщик не смог. Бюджетные средства остались зарезервированы. Сейчас вместе с краем мы ищем другого подрядчика, который должен будет выкупить здание, достроить и продать нам».
Соинвестором «Квадра-групп» в комплексном освоении территории должна была стать инвестиционная компания «Витус». Всего с администрацией Кудымкара и Минстроительства у компании было заключено девять контрактов на 290 млн рублей.
Изначально ООО «Квадра-групп» было зарегистрировано в Перми, по адресу ул. Екатерининская, 75. В 2017 году накануне возникновения проблем компания меняет пермскую регистрацию на московскую. Кроме того, в 2014 году у общества был зарегистрирован филиал в Кудымкаре, по ул. Щорса, ЗД.
13 мая 2024 года Седов был объявлен в федеральный розыск. А 2 июля заочно обвинен в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, совершенном по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ). 10 января 2025 года силовики пришли с обыском в одну из его пермских квартир и задержали. На другой день Свердловский районный суд Перми поддержал просьбу СКР, отправив обвиняемого Седова в СИЗО до 9 февраля.
Совладелец ГК «ВИТУС» Дмитрий Попов признан виновным по ч.4ст. 159 УК РФ (мошенничество). Суд установил, что с 2016 по 2019 годы осужденный под видом заключения договоров займа, которые не были обеспечены и являлись заведомо невозвратными, похитил у холдинга 504 млн рублей, принадлежащие дочерним организациям «ВИТУСа». 1 августа минувшего года Ленинский районный суд Перми назначил виновному наказание в виде пяти лет заключения в колонии общего режима.