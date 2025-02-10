Дети детям о Пермском балете

Встреча младших классов школы «Траектория» и учащихся училища именно в этот день была организована не случайно. 7 февраля отмечается Всемирный День балета. По уже сложившейся традиции в этот день самые главные театры мира приоткрывают завесу тайны и впускают зрителя за кулисы, чтобы показать, как проходят репетиции и готовятся спектакли артистами балета.