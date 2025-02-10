Posted 10 февраля, 12:22
Published 10 февраля, 12:22
Modified 10 февраля, 14:33
Updated 10 февраля, 14:33
И это не удивительно, ведь это был старт нового совместного проекта Штаба и Пермского государственного хореографического училища — «Дети детям о Пермском балете».
Встреча младших классов школы «Траектория» и учащихся училища именно в этот день была организована не случайно. 7 февраля отмечается Всемирный День балета. По уже сложившейся традиции в этот день самые главные театры мира приоткрывают завесу тайны и впускают зрителя за кулисы, чтобы показать, как проходят репетиции и готовятся спектакли артистами балета.
Такое же «закулисье» только истории создания училища, его традиций и образовательного процесса узнали школьники из уст самих юных танцовщиков. Ребятам показали костюмы и обувь в которых танцуют на разных этапах обучения, ответили на вопросы.
Завершилась встреча исполнением Менуэта из оперы «Дон Жуан» в хореографии Мариуса Петипа и Мазурки из балета «Пахита» Людвига Минкуса также в хореографии Мариуса Петипа. В дальнейшем подобные встречи продолжатся.
«Было очень интересно узнать историю училища, как ребята учатся, живут, занимаются. И очень понравились номера, которые они исполнили. Оказывается танец — это большой труд и упорство», — поделилась впечатлениями одна из школьниц «Траектории».