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Posted 10 февраля, 12:22

Published 10 февраля, 12:22

Modified 10 февраля, 14:33

Updated 10 февраля, 14:33

Дети детям о Пермском балете

Дети детям о Пермском балете

10 февраля 2025, 12:22
Фото: Дети детям о Пермском балете.
В минувшую пятницу, 7 февраля, одна из площадок Штаба общественной поддержки Пермского края была полностью отдана во власть Терпсихоры.

И это не удивительно, ведь это был старт нового совместного проекта Штаба и Пермского государственного хореографического училища — «Дети детям о Пермском балете».

Фото: Дети детям о Пермском балете

Встреча младших классов школы «Траектория» и учащихся училища именно в этот день была организована не случайно. 7 февраля отмечается Всемирный День балета. По уже сложившейся традиции в этот день самые главные театры мира приоткрывают завесу тайны и впускают зрителя за кулисы, чтобы показать, как проходят репетиции и готовятся спектакли артистами балета.

Такое же «закулисье» только истории создания училища, его традиций и образовательного процесса узнали школьники из уст самих юных танцовщиков. Ребятам показали костюмы и обувь в которых танцуют на разных этапах обучения, ответили на вопросы.

Фото: Дети детям о Пермском балете

Завершилась встреча исполнением Менуэта из оперы «Дон Жуан» в хореографии Мариуса Петипа и Мазурки из балета «Пахита» Людвига Минкуса также в хореографии Мариуса Петипа. В дальнейшем подобные встречи продолжатся.

«Было очень интересно узнать историю училища, как ребята учатся, живут, занимаются. И очень понравились номера, которые они исполнили. Оказывается танец — это большой труд и упорство», — поделилась впечатлениями одна из школьниц «Траектории».

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