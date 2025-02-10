Хоккеисты «Молота» в тяжелейшем матче вырвали победу у «Рязани-ВДВ»

«Шикарный матч — зрители, атмосфера. Многие команды КХЛ мечтают об этом. У нас это есть, у нас лучшие болельщики. Сегодня мы просто не могли проигрывать», — прокомментировал игру главный тренер ХК «Молот» Евгений Попихин.



