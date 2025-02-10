Хоккеисты «Молота» в тяжелейшем матче вырвали победу у «Рязани-ВДВ»

Posted 10 февраля, 04:00
Published 10 февраля, 04:00
Modified 10 февраля, 04:02
Updated 10 февраля, 04:02
Пермский хоккейный клуб «Молот» вырвал победу у «Рязань-ВДВ» на домашней встрече 9 февраля. Матч закончился со счетом 2:1.
Счет открыл Денис Голубев, первый период завершился ничьей — 1:1. Обогнать рязанцев «Молоту» удалось только в буллитах — победный забил Даниил Лапин.
«Шикарный матч — зрители, атмосфера. Многие команды КХЛ мечтают об этом. У нас это есть, у нас лучшие болельщики. Сегодня мы просто не могли проигрывать», — прокомментировал игру главный тренер ХК «Молот» Евгений Попихин.