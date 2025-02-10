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Posted 10 февраля, 04:00

Published 10 февраля, 04:00

Modified 10 февраля, 04:02

Updated 10 февраля, 04:02

Хоккеисты «Молота» в тяжелейшем матче вырвали победу у «Рязани-ВДВ»

Хоккеисты «Молота» в тяжелейшем матче вырвали победу у «Рязани-ВДВ»

10 февраля 2025, 04:00
Фото: скриншот с видео игры с сайта «Молота».
Матч завершился счетом 2:1 в пользу пермяков.

Пермский хоккейный клуб «Молот» вырвал победу у «Рязань-ВДВ» на домашней встрече 9 февраля. Матч закончился со счетом 2:1.

Счет открыл Денис Голубев, первый период завершился ничьей — 1:1. Обогнать рязанцев «Молоту» удалось только в буллитах — победный забил Даниил Лапин.

«Шикарный матч — зрители, атмосфера. Многие команды КХЛ мечтают об этом. У нас это есть, у нас лучшие болельщики. Сегодня мы просто не могли проигрывать», — прокомментировал игру главный тренер ХК «Молот» Евгений Попихин.

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#Хоккей#Хк Молот-Прикамье#Хоккеисты#Хк молот
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