Инвалид из Карагая только через суд сумел добиться предоставления протеза

Posted 10 февраля, 14:59
Published 10 февраля, 14:59
Modified 10 февраля, 15:01
Updated 10 февраля, 15:01
Инвалид из Карагая больше четырёх месяцев не может получить протез и другие средства реабилитации. Об это сообщает краевая прокуратура.
Проблемы со средствами реабилитации возникла у 64-летнего жителя Карагайского округа. Мужчина обратился в прокуратуру и сообщил, что несмотря на статус инвалида третьей группы, его больше четырёх месяцев не могут обеспечить протезом и другими необходимыми для восстановления вещами.
В соответствии с индивидуальной программой реабилитации он нуждается в обеспечении протезом и другими ТСР, получения которых не может добиться более 4 месяцев.
Представитель прокуратуры обратился в суд с иском, в котором потребовал обязать Фонд пенсионного и социального страхования обеспечить инвалида необходимыми средствами реабилитации. Кроме того, прокуратура потребовала выплатить мужчине компенсацию морального вреда.
Суд согласился с ведомством и удовлетворил его требования. После вступления судебного акта в законную силу надзорный орган проконтролирует его исполнение.
Инвалид I группы по зрению был вынужден расстаться с собакой-проводником из-за систематического стресса, который он испытывал в пригородных автобусах. Дело в том, что кондукторы нескольких маршрутов в Краснокамске неоднократно требовали у мужчины оплатить проезд четвероногого помощника. А в случае законного отказа со стороны пассажира, требовали покинуть салон и угрожали вызовом полиции.