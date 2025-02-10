Инвалид из Карагая только через суд сумел добиться предоставления протеза

Инвалид I группы по зрению был вынужден расстаться с собакой-проводником из-за систематического стресса, который он испытывал в пригородных автобусах. Дело в том, что кондукторы нескольких маршрутов в Краснокамске неоднократно требовали у мужчины оплатить проезд четвероногого помощника. А в случае законного отказа со стороны пассажира, требовали покинуть салон и угрожали вызовом полиции.