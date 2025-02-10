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Posted 10 февраля, 14:59

Published 10 февраля, 14:59

Modified 10 февраля, 15:01

Updated 10 февраля, 15:01

В Пермском крае инвалид более четырёх месяцев добивался протеза

Инвалид из Карагая только через суд сумел добиться предоставления протеза

10 февраля 2025, 14:59
Фото: Изображение Midjourney.

В Пермском крае инвалид более четырёх месяцев добивался протеза

Мужчину иском в суд поддержала прокуратура

Инвалид из Карагая больше четырёх месяцев не может получить протез и другие средства реабилитации. Об это сообщает краевая прокуратура.

Проблемы со средствами реабилитации возникла у 64-летнего жителя Карагайского округа. Мужчина обратился в прокуратуру и сообщил, что несмотря на статус инвалида третьей группы, его больше четырёх месяцев не могут обеспечить протезом и другими необходимыми для восстановления вещами.

В соответствии с индивидуальной программой реабилитации он нуждается в обеспечении протезом и другими ТСР, получения которых не может добиться более 4 месяцев.

Представитель прокуратуры обратился в суд с иском, в котором потребовал обязать Фонд пенсионного и социального страхования обеспечить инвалида необходимыми средствами реабилитации. Кроме того, прокуратура потребовала выплатить мужчине компенсацию морального вреда.

Суд согласился с ведомством и удовлетворил его требования. После вступления судебного акта в законную силу надзорный орган проконтролирует его исполнение.

Инвалид I группы по зрению был вынужден расстаться с собакой-проводником из-за систематического стресса, который он испытывал в пригородных автобусах. Дело в том, что кондукторы нескольких маршрутов в Краснокамске неоднократно требовали у мужчины оплатить проезд четвероногого помощника. А в случае законного отказа со стороны пассажира, требовали покинуть салон и угрожали вызовом полиции.

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#Общество#Суд#Прокуратура#Инвалид
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