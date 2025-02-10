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Posted 10 февраля, 12:26

Published 10 февраля, 12:26

Modified 10 февраля, 12:29

Updated 10 февраля, 12:29

Из-за гриппа в Пермском крае перевели на удаленку 85 классов в 47 школах

Из-за гриппа в Пермском крае перевели на удаленку 85 классов в 47 школах

10 февраля 2025, 12:26
Фото: 1MI.
Сюжет
Школа
В Пермском крае растет заболеваемость гриппом и ОРВИ.

За минувшую неделю с 03 по 09 февраля показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ поднялся на 4,7% Сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Однако эпидемический порог еще не превышен.

Из-за роста заболеваемости 96 групп в 54 садиках, 85 классов в 47 школах, а также 19 групп в четырех колледжах и училищах временно занимаются дистанционно. В основном среди заразившихся циркулируют вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы.

Добавим, на прошлой неделе врачи отправили домой 41 класс и 49 групп в детсадах.

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#Здоровье#Школа#Грипп
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