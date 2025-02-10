Как получить компенсацию расходов на оплату ЖКУ в Перми в 2025 году

Как считается компенсация за ЖКХ в случае с инвалидами, ветеранами труда, для семей с детьми-инвалидами? Здесь все будет зависеть от того, сколько человек прописано на одной площади с льготником. Чем больше людей, тем, соответственно, и больше будет сама выплата. На этапе расчета суммы компенсации по нормативу его показатель умножают на число тех, кто проживает в квартире.