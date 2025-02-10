Как получить компенсацию расходов на оплату ЖКУ в Перми в 2025 году

Posted 10 февраля, 02:00
Published 10 февраля, 02:00
Modified 10 февраля, 02:00
Updated 10 февраля, 02:00
В 2025 году компенсации всех видов делятся на несколько категорий:
То есть, все зависит от того, из каких именно средств компенсируются расходы. В случае с муниципальными и региональными преференциями они устанавливаются на уровне субъектов федерации. Как правило, они предоставляются семьям в статусе многодетных, детям, которые остались без попечения родителей, пенсионерам.
Игорь Колесников, руководитель проекта направления «Городское хозяйство» Института экономики города, в беседе с «РИА Недвижимость» напомнил, что уже во втором полугодии в России индекс изменения платы за ЖКУ составил в среднем 12%.
«В Пермском крае этот индекс станет рекордным для России — 21,1%. Самый низкий индекс будет на Дальнем Востоке и на севере страны. При этом далеко не всегда в регионах суммарное увеличение платежей за ЖКУ будет равен той величине, которую определили на уровне правительства. Имеет значение большое количество факторов, например, климатические условия, которые прямо влияют на стоимость отопления», — предупредил эксперт.
Власти, разрабатывая схему компенсаций, придерживаются подхода дифференциации. К примеру, в Перми льготники одной категории могут получать компенсацию за ЖКУ только в виде денежных выплат и исключительно по факту причисления к льготникам, другие могут рассчитывать на преференции только в том случае, если они выполнили ряд условий.
Пример: в многодетной семье жительницы Пермского края среднедушевой доход составляет 15 тысяч рублей. Это меньше установленного на 2025 год прожиточного минимума по региону, поэтому семья может претендовать на компенсацию расходов по оплате услуг ЖКХ.
Обязательное условие для получения льготы местного характера — подтвержденный факт проживания в Пермском крае. Для подтверждения заявитель предоставляет свою регистрацию по месту жительства.
Что касается федеральных льгот, то они действуют во всех без исключения регионов, в том числе, и в Пермском крае. Те, кому они положены, не обязаны соответствовать никаким специальным требованиям к месту регистрации, к доходу.
В числе тех, кому в Перми и в Пермском крае предоставляются федеральные льготы на оплату ЖКУ в 2025 году:
Представители перечисленных категорий граждан могут рассчитывать на скидку на оплату услуг ЖКХ в размере от 50% и до 100%.
Может ли получить скидку на ЖКУ малоимущий из Пермского края в 2025 году? В виде компенсации — нет, однако для этой категории заявителей действует специальная мера — субсидия. Она имеет установленный размер, деньги приходят малоимущему гражданину только после того, как он оплатил квитанции.
В Пермском крае, как и в других регионах России, размер компенсации расходов на оплату услуг ЖКХ считается на базе информации о регулярных начислениях. Это:
На этапе расчета размера компенсации во внимание принимается реальный объем услуг, которыми воспользовался заявитель. Если выяснится, что установленный норматив он не превысил, то сумма считается на основании фактической оплаты. В иных случаях расчет осуществляется только в соответствии с нормативом. К примеру, в январе 2025 года пермяку компенсацию могли посчитать на основе стоимости ЖКУ по счетчикам, а в феврале — уже по нормативу.
Дмитрий Бондарь, эксперт по ЖКХ, в беседе с РИА Новости отметил, что от некоторых платежей пермяки могут на вполне законных основаниях отказаться.
«В основном это платежи, которые так или иначе связаны с услугами дополнительного характера. В их числе — страхование квартиры, антенна, общая на весь дом, радиоточка. Одним словом, все то, что не относится к категории обязательного. Если в квитанции такие позиции присутствуют, нужно посмотреть договор, подписанный с УК. В случае, если в нем этих услуг не будет, то и оплачивать их, соответственно, не нужно. Можно отказаться от услуг, которые вам не нужны — для этого следует написать заявление или поставщику услуги, или управляющей компании», — рассказал эксперт. Он добавил, что большую часть услуг, фигурирующих в квитанциях, оплачивать нужно в обязательном порядке. Это и электричество, и водоснабжение, и отопление.
Как считается компенсация за ЖКХ в случае с инвалидами, ветеранами труда, для семей с детьми-инвалидами? Здесь все будет зависеть от того, сколько человек прописано на одной площади с льготником. Чем больше людей, тем, соответственно, и больше будет сама выплата. На этапе расчета суммы компенсации по нормативу его показатель умножают на число тех, кто проживает в квартире.
Андрей Моисеев, доцент кафедры в РЭУ им. Г. В. Плеханова, в беседе с корреспондентами «Прайм» напомнил, что с 2024 года многих льготников освободили от необходимости платить комиссии банкам при оплате квитанций.
«От комиссий освободили многодетных, участников Великой Отечественной войны, пенсионеров и представителей других льготных категорий. Раньше комиссия автоматически включалась в установленные тарифы ЖКУ, однако позднее поставщики перешли на подписание прямых договоров с ресурсоснабжающими организациями. Так появилась пусть и небольшая, но все-таки комиссия. Но получалось так, что льгота как таковая на оплату ЖКУ не распространялась на платежи. В 2024 году этот недочет был устранен», — отметил эксперт.
Льготы, которые пермяки получают от государства, можно и даже нужно использовать максимально эффективно. К примеру, если житель Пермского края относится сразу к нескольким льготным категориям, ему имеет смысл выбрать самый выгодный для себя вариант. Допустим, житель региона — инвалид и в то же время ветеран труда. Его задача — изучить варианты льгот и выбрать ту, которая гарантирует ему максимальную скидку.
«Льготные условия распространяются не только лишь на самого льготника, но и на тех членов его семьи, которые живут с ним на одной площади. В этом случае экономия может получиться значительной. Не стоит забывать и о нормативах, поскольку льготы, как правило, рассчитываются на этой базе. Так что если объем потребления все-таки превышает установленный норматив, то за превышение в любом случае придется платить. В этом случае стоит сконцентрироваться на разумном потреблении ресурсов», — советует Дмитрий Бондарь.
Для того, чтобы получить положенную льготу, потребуется собрать требуемый пакет документов и подготовить соответствующее заявление. Иными словами, необходимо поставить государство в известность о том, что гражданин имеет на такую льготу право.
Кроме заявления, которое имеет стандартную форму, для получения льготы нужно подготовить следующие документы:
Потребуются и другие сведения, однако их заявителю предоставлять не нужно, поскольку такие данные запрашивают сотрудники соцзащиты.
Как заполняется заявление на компенсацию? Это можно сделать в электронном виде — например, на портале «Госуслуги». Можно заполнить его лично, посетив соцзащиту или МФЦ. Если на этапе подачи заявления выяснится, что каких-либо документов не достает, их потребуется собрать и предоставить — на это по закону отводится пятидневный срок.
На рассмотрение поданного заявления дается конкретный срок — десять дней (рабочих), если оно направлялось через МФЦ или соцзащиту. Если заявитель направил его через портал «Госуслуги». На все уходит восемь дней. Однако соцзащита оставляет за собой право увеличить срок рассмотрения вплоть до десяти дней — к примеру, если получить требуемые документы вовремя не удалось.
О том, каковы результаты рассмотрения заявления, сообщат либо через личный кабинет на «Госуслугах», если житель Перми направлял документ таким образом, либо в МФЦ или в соцзащите. Если будет принято положительное решение, то субсидию льготник получит до конца того месяца, который следует за тем, в который он оплатил услуги ЖКХ. Она будет перечисляться регулярно и ровно до тех пор, пока за заявителем будет сохраняться право на льготу.
Однако стоит учесть, что в предоставлении компенсации на оплату ЖКУ могут и отказать. Есть перечень формальных причин, и в него входит, например, некорректно составленное заявление, наличие повреждений и исправлений в документах. Также в компенсации откажут, если заявитель предоставил документы без заверения. Что можно сделать в этом случае? Проще всего исправить допущенные недочеты и еще раз направить заявление.
Ирина Блинкова, эксперт «Народного фронта», в беседе с РИА Новости напомнила и о других причинах, по которым в предоставлении компенсации по расходам на ЖКХ в Перми могут отказать.
«С высокой долей вероятности компенсацию не предоставят, если выяснится, что между информацией, предоставленной заявителем, и данными, которые были выявлены на этапе проверки, есть противоречия. Кроме того, отказ получат и те заявители, которые фактически не могут быть отнесены к категории льготников, претендующих на компенсацию. Еще одна причина — долг по ЖКХ, которым уже занимается суд. То есть, это такая задолженность, которая накопилась за несколько лет. Если выяснится, что заявитель уже получает компенсацию на каком-либо другом основании, то ему тоже откажут», — уточнила эксперт.