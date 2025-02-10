Какая погода ждет пермяков на неделе? Отвечают синоптики

Сегодня, 10 февраля, разрушающийся над Европейской частью России антициклон немного уменьшит своё влияние, сообщают в Пермском ЦГМС. Поэтому туман и ясная погода сменятся на облачную, с прояснениями. Но прошедшей ночью и утром еще были туманы и сформировалась изморозь.