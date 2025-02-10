Какая погода ждет пермяков на неделе? Отвечают синоптики

Posted 10 февраля, 02:15
Published 10 февраля, 02:15
Modified 10 февраля, 02:51
Updated 10 февраля, 02:51
Сегодня, 10 февраля, разрушающийся над Европейской частью России антициклон немного уменьшит своё влияние, сообщают в Пермском ЦГМС. Поэтому туман и ясная погода сменятся на облачную, с прояснениями. Но прошедшей ночью и утром еще были туманы и сформировалась изморозь.
Небольшой снег сегодня будет идти большей частью на сепервере и востоке Пермского края, в Перми — без существенных осадков.
Ветер установится западный, ночью 3–8 м/с, днём 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит -10…-5°С, при прояснениях до -15°С. Днём потеплеет до -8…-3°С. В Перми ночью около -8°С, днём около -4°С.
Во вторник и среду характер погоды существенно не изменится.
А уже 13 февраля в четверг над Уралом будет доминировать циклоническая деятельность, она обеспечит выпадение небольшого и умеренно снега при северо-западном умеренном ветре. Воздух прогреется на 4–6°С выше нормы: ночью -11…-6°С, днём -8…-3°С. В Перми в течение суток -6…-4°С.
В День всех влюблённых, 14 февраля, наконец немного похолодает — из-за ожидаемого обвала арктического воздуха в системе циклона. Похолодание будет сопровождаться выпадением небольшого снега при северном ветре 4–9 м/с.
Ночью воздух охладиться до -15…-10°С, на севере до -20°С, в Перми — до -15…-13°С. Дневной прогрев будет слабым: -14…-9°С, в Перми около -10°С.
По предварительному прогнозу, в выходные сохранится морозная погода.