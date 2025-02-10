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Posted 10 февраля, 10:33

Published 10 февраля, 10:33

Modified 10 февраля, 10:35

Updated 10 февраля, 10:35

Виктор Батмазов покидает пост министра территориальной безопасности Прикамья

Министр территориальной безопасности Пермского края покидает пост

10 февраля 2025, 10:33
Фото: ВКонтакте/Виктор Батмазов.

Виктор Батмазов покидает пост министра территориальной безопасности Прикамья

Сюжет
Кадровые перестановки
Виктор Батмазов проработал в краевом правительстве почти пять лет.

Министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов покинет должность в конце февраля. Об этом сообщает газета «Звезда» со ссылкой на источники.

По данным издания, и. о. главы ведомства будет первый заместитель министра Альберт Марданов.

Виктор Батмазов был назначен главой министерства территориальной безопасности в марте 2020 года. Виктор Батмазов родился в поселке Шаумян Грузинской ССР. С 2014 по 2015 год — советник командующего войсками центрального военного округа. С 2015 — по 2017 год — начальник Пермского суворовского военного училища Министерства обороны РФ. До 2018 года- и. о.проректора по административной и хозяйственной работе Уральского государственного медицинского университета.

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#Политика#Кадровые перестановки#Пермь#Министерство территориальной безопасности
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