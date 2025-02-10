Министр территориальной безопасности Пермского края покидает пост

Виктор Батмазов был назначен главой министерства территориальной безопасности в марте 2020 года. Виктор Батмазов родился в поселке Шаумян Грузинской ССР. С 2014 по 2015 год — советник командующего войсками центрального военного округа. С 2015 — по 2017 год — начальник Пермского суворовского военного училища Министерства обороны РФ. До 2018 года- и. о.проректора по административной и хозяйственной работе Уральского государственного медицинского университета.