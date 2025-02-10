На пожаре в Частинском районе погибли два человека

Как сообщили в МЧС, сообщение о пожаре в деревне Полуденная Частинского муниципального округа поступило 9 февраля в 14 часов 19 минут. Прибывшие пожарные увидели горящи частный жилой дом и надворные постройки. Площадь пожара составила 48 квадратных метров.