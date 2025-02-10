На пожаре в Частинском районе погибли два человека

Posted 10 февраля, 03:03
Published 10 февраля, 03:03
Modified 10 февраля, 03:03
Updated 10 февраля, 03:03
В минувшее воскресенье днем в деревне Полуденная Частинского муниципального округа произошел пожар в частном жилом доме. Горение ликвидировано на площади 48 квадратных метров.
На пожаре обнаружены тела погибших мужчинвы и женщины.
Как сообщили в МЧС, сообщение о пожаре в деревне Полуденная Частинского муниципального округа поступило 9 февраля в 14 часов 19 минут. Прибывшие пожарные увидели горящи частный жилой дом и надворные постройки. Площадь пожара составила 48 квадратных метров.
Следователи Очерского межрайонного отдела проводят доследственнаую проверку по факту гибели двух человек в результате пожара.
Проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы для установления причин пожара и гибели людей. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.