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Posted 10 февраля, 03:03

Published 10 февраля, 03:03

Modified 10 февраля, 03:03

Updated 10 февраля, 03:03

На пожаре в Частинском районе погибли два человека

На пожаре в Частинском районе погибли два человека

10 февраля 2025, 03:03
Фото: МЧС России по Пермскому краю.
Следователи СКР выясняют причины пожара в деревне Полуденной.

В минувшее воскресенье днем в деревне Полуденная Частинского муниципального округа произошел пожар в частном жилом доме. Горение ликвидировано на площади 48 квадратных метров.

На пожаре обнаружены тела погибших мужчинвы и женщины.

Как сообщили в МЧС, сообщение о пожаре в деревне Полуденная Частинского муниципального округа поступило 9 февраля в 14 часов 19 минут. Прибывшие пожарные увидели горящи частный жилой дом и надворные постройки. Площадь пожара составила 48 квадратных метров.

Фото: МЧС России по Пермскому краю

Следователи Очерского межрайонного отдела проводят доследственнаую проверку по факту гибели двух человек в результате пожара.

Проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы для установления причин пожара и гибели людей. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

#Происшествия#Пермь#Пожар#МЧС России
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